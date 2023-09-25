U选1000进入倒数阶段 林俊杰周杰伦谁将称霸？

本地金曲歌王林俊杰、天王“周董”周杰伦和“天团”五月天，谁将称霸“U选1000”？

电台UFM100.3招牌节目“U选1000”星期一（9月25日）开始进入倒数阶段，1000首入榜的歌曲将在周一至五的五个时段（早上9时、11时、下午2时、4时，傍晚6时）倒数，而新增设的“一年一首冠军歌”则会每天揭晓49首歌曲，冠军歌将在终极倒数的活动上揭晓。

今年进入“U选1000”的天王天后，谁的成绩最耀眼？而1000首歌曲中，谁的歌曲入榜最多呢？

UFM100.3副节目总监伟龙星期一早上接受《新明日报》访问时表示，总结票数的计算，成绩最好的是本地金曲歌王林俊杰、天王“周董”周杰伦和天团五月天，至于他们是否将摘下今年的冠亚季军呢？伟龙说：“我不能透露太多耶！”

由此看来，今年入榜的1000首歌曲，男歌手的表现比女歌手来得突出，不过，在投票阶段，成绩亮眼的王菲，相信在排名方面也不会逊色于男歌手。

新一代歌手 周兴哲 邓紫棋 最突出

至于近年崛起且备受瞩目的新一代歌手，伟龙说，他们当中以周兴哲和邓紫棋最突出，而一些搭配电视剧或电影的歌曲也有很好的成绩。

提及洗脑的网络神曲，伟龙表示这些歌曲的表现都很好，有好多首进入十大。

那新增设的“一年一首冠军歌”呢？

“有些年份是‘神仙打架’（网络流行语，比喻很优秀的、高水平的人或事物之间的竞争，就像神仙打架一样），这个环节的冠军歌曲确实有惊喜。我们以为‘稳拿’的歌曲反而没有夺冠！”

究竟那一年的热门歌曲夺得“一年一首冠军歌”的总冠军？让我们拭目以待。

“U选1000”将从即日至10月20日进入空中倒数阶段，终极倒数则在10月21日（星期六）于新加坡体育城华侨银行室内体育馆（OCBC Arena）举行。详情可浏览www.ufm1003.sg或下载Awedio应用。