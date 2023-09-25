乘驳船宣传12月告别演唱会 70岁温拿五虎如17岁少年

温拿来了！他们有事要宣布，跟着早报一起来记者会现场！ Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Sunday, September 24, 2023

温拿五虎9月24日晚才协助电视慈善节目《公益献爱心40周年》筹得超过1600万元善款，25日下午2时多，便举行“乘船登陆新加坡”的盛大仪式，宣布12月17日来新加坡办告别演唱会。

由72岁的谭咏麟、70岁的锺镇涛、70岁的陈友、74岁的彭健新及73岁的叶智强组成的温拿乐队，一行人从新加坡滨海艺术中心码头搭乘驳船，沿新加坡河到艺术科学博物馆外码头上岸，接着在博物馆里举办记者会。

温拿乐队今年成军50周年，加起来约360岁的他们，是华语歌坛最长寿组合。五子在记者会上谈笑风生，互相打趣，更像是岁数加总不过60的年轻乐团，七十开外的长者，仿佛是不过十七的少年郎。来临的10月1日，陈友便71岁了，成员们开心地即兴为他唱起生日歌。

谭咏麟（前排左起）、陈友、叶智强、锺镇涛（后排左起）、彭健新，在驳船上跟媒体挥手。（李冠卫摄）

温拿记忆中的新加坡

谈起对新加坡的印象，锺镇涛说：“以前的移民厅变成酒店了。还记得那时入境时，如果头发太长得修一修。”陈友还记得40年前的红灯码头及已拆的国家剧场。谭咏麟则问纽顿小贩中心食物的水准还保持一致吗？

陈友说，这次的演唱会，观众会有三个收获：“看我们怎么保持友情；听老歌变年轻；我们废话连篇，大家一定听得开开心心。”谭咏麟补充说：“我们离而不休，别而不伤。”锺镇涛说：“谁在台上哭会被罚款。”

谈到大家平日聚集时做些什么？原来陈友会下厨，彭健新会钓鱼，最后大家围桌而吃。谭咏麟笑说大家吃不完的，最后由他解决，所以他是给大家“积腹”。

温拿记者会上，成员们抢话说，场面热闹。（李冠卫摄）

本地乐手Andrew已逝

翻开组合历史，1968年谭咏麟与陈百祥、陈友、彭健新、叶智强组成Loosers乐队。1972年，谭咏麟来新加坡义安工艺学院（义安理工学院前身）读经济系，陈百祥去中东做生意，Loosers宣告解散。1973年，在少了陈百祥的情况下，锺镇涛和新加坡乐手Andrew Oh加入，准备成立温拿乐队。可惜Andrew Oh的签证没法延期，只好离港回新，最后温拿的五人乐队成立，正式发片。

《联合早报》记者问起Andrew Oh的近况，陈友透露他半年前已在澳大利亚因心脏病去世，相信他还不到70岁，幸好过去平时常有联系，没有留下太大的遗憾。陈友和锺镇涛都赞Andrew的萨克斯管造诣高，大家都跟他学习了不少东西。

《联合早报》、zaobao.com.sg、电台96.3好FM、电台UFM100.3、《新明日报》是演唱会的指定宣传媒体。

温拿【情不变说再见】演唱会新加坡站

日期 ：12月17日（星期日）晚上8时

地点：金沙会议展览中心第5层金沙大宴会厅

票价：$378、$328、$278、 $228 、$198、$168

新电信用户预售：9月28日（星期四）早上10时—晚上11:59，可上新电信网址查询。

公开发售：9月29日（星期五）早上10时，可上MarinaBaySands.com（热线66888826）和Ticketmaster.sg（热线31588588）购票。公众也可到新加坡邮政（SingPost）购票。更多演出详情可上www.livenation.sg或是Live Nation Singapore官方社交平台查询。