探索泡菜之旅 大开眼界也大吃一惊

泡菜之国 A Nation of Kimchi

可在Netflix观看

我喜欢吃泡菜，会开始吃泡菜是受到韩剧影响，看到剧中人的餐桌总少不了泡菜，就好奇买来尝尝，一吃，好喜欢那又辣又酸又咸的味道，是在其他食物中找不到的奇特味道。

以前以为泡菜只有大白菜泡菜，看了更多韩剧才发现，泡菜的种类这么多，还有萝卜、青葱、韭菜、水芹等。以前也以为泡菜是素食，后来发现原来许多泡菜的酱料中有腌渍海鲜。

看到Netflix推出新节目《泡菜之国》，立即点击观看，想对泡菜有更多了解。

节目一开始，三位主持人——演员柳秀荣、歌手Mimi（金美贤）及漫画家许英万，就说出泡菜的魅力：腌透的大白菜泡菜，既辣又咸，爽口又香甜。一道菜就包含了各种滋味，除了泡菜，还有哪一道菜办得到？在刚煮好的油亮米饭上，摆上一片腌透的泡菜，天啊！因为这个滋味，韩国人不管去到哪里都会寻找泡菜。

章鱼、螃蟹生腌辣酱

韩国泡菜种类多，各地区有自己的腌制法，即使是大白菜、萝卜或青葱等同样食材，也会做出不同的味道。

节目第一站——全罗南道木浦市的长山岛，就让我大开眼界，也可以说大吃一惊：竟然有这种泡菜！

演员柳秀荣（左起）、歌手Mimi及漫画家许英万介绍韩国各地的泡菜。（互联网）

岛上的泥沼有许多小螃蟹和小章鱼，只见居民抓了一大盆的螃蟹、章鱼，洗净后，将活章鱼剁碎，与红萝卜、白萝卜、青葱、辣椒粉等混合，再加入活螃蟹，制成腌泡菜的辣酱。我尊重岛民的饮食习惯，但我本来就不敢吃韩式活章鱼，更何况这里还加了活螃蟹，即使三名主持人吃得津津有味，也无法打动我。

我以前吃泡菜，只配饭或粥，后来也是看了韩剧，开始搭泡面吃，之后又学会煮泡菜炒猪肉、泡菜汤、泡菜炒饭和泡菜煎饼，我的泡菜食谱大概就这样。其实泡菜很“百搭”，节目介绍还可以搭配生鱼片，也可做成泡菜饺子、泡菜意大利面，以及许多新式料理。

看了这个节目，我也知道下次做泡菜料理时要准备的饮料——马格利（韩国米酒）。主持人介绍这是泡菜的最佳拍档，他们到一家马格利酒吧，那里卖的下酒菜都离不开泡菜——豆腐泡菜、泡菜炒猪肉、泡菜煎饼等，看得我好饿。

全家全村欢聚做泡菜

韩国人随着四季变化，会吃不同的泡菜，例如夏天适合吃爽口的小萝卜泡菜、小黄瓜泡菜，还有大白菜或紫苏叶腌制的冰凉水泡菜。

节目介绍的庙宇泡菜也很有趣，其中一家庙宇的料理不用化学调味料，所以师父不用现购的辣椒粉，而是以甜椒和糯米粉或大麦粉做成酱料，食材则是附近树林的野生蔬菜，有葛根叶、红叶香草、野花等，都是我没有见过的泡菜。

泡菜是韩国的历史、文化和生活，是韩国人的灵魂食物。（Netflix提供）

泡菜是韩国的历史、文化和生活，如今韩流席卷全球，这道国民食物也受到各国人民的喜爱。最近看车胜元的综艺节目《跟着大哥去玛雅：九把钥匙》，他为墨西哥的一家玛雅人烹煮韩国菜肴，第一次尝到泡菜的当地人，都被它的味道迷倒。

泡菜迷人的地方，除了美味，还有它的制作过程。一家人或一村人聚一起做泡菜，那欢乐时光的回忆，比泡菜的味道更令人难忘。

我也很喜欢主持人许英万说的这段话：“泡菜的食谱只有一种，全都仰赖妈妈的味道，世界上有多少位母亲，就会有多少种泡菜。”