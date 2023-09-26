许光汉进军韩国接演韩剧

（综合讯）台湾男星许光汉以烧脑剧《想见你》在韩国打开知名度，他2022年曾在首尔举行过两场见面会，吸引4000粉丝参加。韩媒9月26日报道，许光汉将正式进军韩国，加盟惊悚韩剧《无路可逃》（暂译，No Way Out，前名：公开杀人委托），饰演杀手。

许光汉将与《寄生上流》李善均（Lee Sun-kyun）、《SKY Castle 天空之城》廉晶雅（Yum Jung-ah）、《梨泰院Class》刘在明（Yoo Jaemyung）、李光洙（Lee Kwang Soo）、《少年法庭》金武烈（Kim Mu-yeol）等人飙戏，该剧预计10月开镜。

《无处可逃》由电影《分秒币争》导演崔国熙执导、电影《暗黑对决》编剧李秀珍执笔，设定类似改编日本作家木内一裕的电影《十亿追杀令》。剧情描述刘在明饰演的重大刑案杀人犯时隔13年出狱后，被仇家下达公开追杀令，杀人悬赏金200亿元（约2000万新元）。李善均扮演保护市民免于受害的警察，廉晶雅诠释政治生涯面临终结危机时，利用犯罪的市长。金武烈饰演底层律师，而李光洙则是想找回自己消失的金钱的屠宰业者。

许光汉扮演有“微笑先生”称号的杀手“坤”，父亲是韩国人、母亲是台湾人，他因为接收到杀人委托前往韩国，加入悬赏金高达200亿韩元的公开追杀战局。《无处可逃》也是许光汉在韩国的首部作品，出道10年正式宣告进军韩国。