娱乐吃瓜：76岁前甘草演员邬伟强 差点演出金马奖提名电影《热带雨》

《联合早报》日前报道，前甘草演员邬伟强在脸书分享约70名前新广（SBC）同仁聚餐庆中秋的照片。这些曾是新加坡电视家喻户晓的脸孔掀起回忆杀，也让读者忆起当年脍炙人口的电视剧。不少网民在邬伟强的贴文留言：“伴着我们成长的一群艺人”、“留下很多难忘的电视剧”、“假如大家一起拍戏就太棒了”！

邬伟强星期一（9月25日）接受早报访问。已离开电视台23年的他说：“很感激观众记得我们，真的很感动。星期六（23日）的中秋聚会是由几个有心的前同仁所发起，今年是第二届聚会。回忆总是甜蜜，大家一起共事的日子很难忘。很多老艺人、导播和道具组等台前幕后工作人员出席当天聚会，有些二三十年没见！”

差点出演《热带雨》

邬伟强当年没获电视台续约，离开演戏行列转而全职投入一手成立的小星星才艺班。

“我是人民协会的合格导师，在联络所创办小星星才艺班。2000年，一批甘草演员约满被改成部头约，我当时选择离开电视台，从兼职变全职投入才艺班，陈碧凤和陈致光也一起参与。”

对于戏剧内容和观众口味改变的趋势，他感叹：“以前有《雾锁南洋》《人在旅途》等，很多精彩的电视剧。不是我们赞美自己，不过以前的戏很有人情味。现在观众喜欢看情爱故事，祖父母变成配角，电视台不需要老艺人，我们失望，但不否定潮流趋势。”

离开电视台初期，邬伟强不时会接到客串父亲和祖父角色的邀请，但碍于全职管理小星星才艺班所以婉拒。偶尔有电影导演找他试镜，他觉得机会难得，跃跃欲试。

段伟明（左起）、杨世彬和邬伟强日前聚餐时的合影。（取自邬伟强脸书）

他说：“本地导演陈哲艺的（第二部长篇电影）《热带雨》，我有去（试镜），不过后来痴呆家翁的角色由杨世彬出演。”

《热带雨》在2019年第56届金马奖获得六项提名，其中杨世彬入围最佳男配角。杨雁雁则获最佳女主角殊荣。

问邬伟强还想演戏吗？76岁的他闻言笑说，2020年初因为冠病爆发便正式退休，现在和曾在电视台当主持人的妻子莫燕兰过着含饴弄孙的日子。

结婚46年执掌财务

邬伟强比妻子莫燕兰大九岁，两人先后加入儿童剧社而相识，日渐产生情愫，1977年结婚，育有一女。夫妻俩曾同时在电视台工作，邬伟强笑说：“那里好像第二个家，在那里见面比在家多。”

邬伟强和莫燕兰的旧居，这里充满他们和女儿一家三口的温馨回忆。（取自邬伟强脸书）

结婚46年，邬伟强说妻子很信任他，钱财都交由他管理。被赋予重任，他说：“我会很小心！”

夫妻俩作息相同，也已找到和谐的生活韵律：早上运动后吃营养早餐，如八宝粥；滑手机吸收资讯和看电子报、跟进朋友圈和家庭群聊、阅读写作，傍晚散步。午餐和晚餐也是自己准备，他买菜，她煮饭。一星期两天固定由邬伟强接两个孙子（12和13岁）下课，莫燕兰准备午餐，然后一起给孙子补习华文。

他说：“我们闲不下来，家务事也是亲力亲为，从以前到现在都没有请帮佣。一天很充实，随心所欲，没有挂碍。”

邬伟强和莫燕兰喜欢到处旅行。（取自邬伟强脸书）

他认为，婚姻没有所谓的保鲜秘诀，最重要是互敬互重、迁就和体谅。夫妻俩培养共同爱好也重要。

“我喜欢打板羽球，她也打。她现在60多岁请专业教练教她打乒乓。我们一星期两段时间打乒乓。时间不多了，也不够，我们现在就是旅行，照顾孙子，活动社交。”

鼓励同龄朋友拥抱科技

在妻子的耳濡目染下，邬伟强50多岁时开始学用科技相关平台和服务，还教年龄相近的朋友怎么用电子银行。他也熟悉脸书、Instagram、小红书和抖音等不同平台，最常用的是脸书，喜欢分享平日随想、文字创作和旅游照片。

莫燕兰和邬伟都喜欢打板羽球，也经常骑脚车和健走。（取自邬伟强脸书）

他说：“燕兰很早就接触科技相关资讯。女儿大学时期到英国浸濡半年，那个时候我们利用线上沟通平台和她保持联系。我当时已50多岁，英语也不灵光，却也发现科技太精彩了。像电子银行，很多老人家不敢用或排斥，我们很早就使用，也在（常运动的）公园帮很多老人家和球友设置账号。”