池昌旭魏嘏隽新剧对立 挥拳耍帅

出演Disney+原创韩剧《恶中之恶》（The Worst of Evil），池昌旭（Ji Chang-wook）自认是“可爱担当”的卧底警察；魏嘏隽（Wi Ha-jun）扮演大毒枭，誓言要观众看到他的“最恶性感”。

《恶中之恶》于星期三（9月27日）在Disney+上线，导演韩东旭（Han Dong-wook）和主要演员池昌旭、魏嘏隽和林世美（Im Se-mi）在星期二（26日）早上出席首尔举行的记者会，《联合早报》线上参与。

故事发生在上世纪90年代，池昌旭饰演警方卧底，潜入以魏嘏隽为首的江南贩毒集团侦查。林世美也是扫毒组警员，除了是池昌旭的老婆，也是魏嘏隽的初恋。

池昌旭在剧中一人分饰二角，一正一邪。（取自Disney+ IG）

池昌旭在接到剧本时本来以为卧底故事大同小异而一度迟疑，但阅读剧本后发现故事有新鲜感。剧中是警察也是卧底，池昌旭的挑战，是必须演绎出警察兼毒贩的双重身份所产生的复杂且矛盾心情和行为。

他说：“我在警队扫毒组是老幺，负责可爱。不过当卧底时必须在窘境或关键时刻做出抉择，我的表演注重角色如何思考、判断，以及把选择合理化，拍摄过程靠导演的执导维持角色的张力。就算动作场面，也不只是肉碰肉，而是通过打斗披露角色的内心挣扎。”

魏嘏隽是心狠手辣的冷面毒枭，他在记者会上介绍角色时打趣：“千万不要得罪我。”

魏嘏隽说要让观众看到他的“最恶性感”。（取自Disney+ IG）

魏嘏隽自从获美国《People》杂志选为“2021最性感电视剧男星”后，名字便与性感画上等号。被问及在《恶中之恶》呈现什么样的性感，他借题发挥：“最恶的性感”。

他也说剧组默契一流，他从池昌旭身上学习到很多。池昌旭则赞魏嘏隽的动作场面非常精彩，打得快狠准。

池昌旭也爆料说魏嘏隽在片场暖身拉筋时绷紧胸肌紧握拳头，上半身前后扭动像在打拳，有型有款。

池昌旭有“演技保证”



一部剧找来两个型男演员挂帅，导演韩东旭说：“是池昌旭选我，不是我选他！”

导演还补充，池昌旭的角色有双重身份，情绪起伏较大，角色考验演员的演技。他认为池昌旭多才多艺，是有“演技保证”的演员，能完美诠释角色。

找魏嘏隽演反派是因为觉得他的天使般面孔与毒枭形成的反差会带来精彩效果。韩东旭导演也赞林世美精准掌握角色。

林世美与池昌旭和魏嘏隽有一段另类三角恋。（取自Disney+ IG）

林世美则说，拿到剧本时因为故事紧扣人心，一次过就看完了。她觉得角色层层堆叠的情感很吸引人，也喜欢角色不易动摇的独立性格。

不久前在Disney+亮眼收官的超级英雄韩剧《异能》（Moving）创下收视佳绩。韩东旭坦言，该剧的成绩不免给他压力，但他有信心，结合警匪故事和爱情元素的《恶中之恶》也能吸引观众眼球。