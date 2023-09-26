演活顽固老人点击率达90万 吴岱融唤起回忆杀

演活典型顽固老人，吴岱融唤起中国观众回忆杀，网络点击率达90万。

演技派男星吴岱融近日在目前的热播中国剧《骄阳伴我》，演出白百何的父亲，一个顽固的老人，不但获得赞赏，网民纷纷“人肉搜索”，发现他原来当年在《绝代双骄》中演过“花无缺”，更参与了好多年前的本地剧《人在旅途》，唤起网民的回忆杀。

吴岱融在《骄阳伴我》演活了剧中的典型顽固老人简忠德。（互联网）

吴岱融星期二（9月26日）早上和艺人洪国锐、林雨、邱建忠为宣传即将在11月11日举行的《漫步人生路演唱会》作客电台96.3好FM安娜主持的《娜些美好的》前，接受《新明日报》的访问，提及《骄阳伴我》中饰演的简忠德时，他说是“千辛万苦拍出来的”。

吴岱融娓娓道来，“拍摄那部戏时，刚好是疫情，我一共需要隔离三次，也就是我用了21天才拍一天的戏。”

他进一步解释说，不像以往飞到当地，休息一天隔天就能进场，“那时候我从上海到北京，就必须隔离七天。”

说到简忠德这个角色，网络大赞，吴岱融谦虚地说，是剧本写得出色，导演拍得好，简忠德就是现实生活中典型的顽固老人，他不过是尽力自己的能力将角色演好。

不过，让他感到意外的是，剧集出街后，中国观众看了才知道他就是在《绝代双骄》中的花无缺，还有好几年前的本地剧《人在旅途》里的杜嘉南。

吴岱融也说，另一个意外，就是在网络上他的点击率竟然达90万，“有多少时候我们可以达到那么高的点击率”，他笑着说。

拍《家族荣耀之继承者》没收视压力

吴岱融日前刚在马来西亚杀青《家族荣耀之继承者》，该剧参与的演员有佘诗曼、林峰等，星期二早上他在受访时说，他在剧中是演林峰的爸爸。

记者问《家族荣耀》有口碑有收视，而《家族荣耀之继承者》是续集，他是否有收视和口碑的压力？

“没有。收视是讲求天时地利人和的，例如剧本和角色、什么时候播等，是演员难以控制的。”

近年来都演奸角，尤其年前的《隐门》，更被观众形容奸到出汁，那吴岱融是否曾经想过“改邪归正”演好人？

“我也演过不少好人呀，像《大酱园》。”

他接着说，他不介意演什么样的角色，哪怕只有一场戏，他都会尽力把他演好，“现在资讯发达，你演好人，有些人会觉得很不真实，演坏人，做得好，他们会跑过来赞你，然后带着你在戏中的口吻说：‘你演得好，扑街，哈哈哈......”

问他接下来还有什么计划？

吴岱融说会接拍本地的一部剧，大概在下个月开拍。

《漫步人生路演唱会》，11月11日晚上7时30分，假滨海艺术中心音乐厅举行，票价$78至$228，详情：ticketmaster.sg，热线：3158 8588。