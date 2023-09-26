旅居加拿大多年 王杰罕见谈#MeToo风波

（综合讯）曾与齐秦、童安格、周华健，并称“台湾四大天王”的王杰，近日突然宣布将在10月推出实体专辑《无题》。新专辑封面照片中，王杰蓄留白色胡须，看起来略为沧桑。

互联网上流传王杰的新专辑封面。（互联网）

旅居加拿大多年的王杰近日接受台媒“ETtoday星光云”访问，被问及之前闹得沸沸扬扬的#MeToo事件。王杰说：“这么多年来，我从不去看娱乐圈新闻，看到台湾#MeToo事件，我才去刷了新闻，总觉得是是非非，除了神又有谁能论断这些事，有些艺人埋头苦干，为信仰与理想付出，最终被边缘化，当光辉逝去，多年后又有谁记得他们？或是有谁能帮他平反。每人心中有一把尺，不如为理想与家人去努力奋斗。”

提到在加拿大的隐世生活，王杰说：“我要学习建筑结构原理，也在学习砍伐大树木，因为家里前后院都有巨木，有的有七、八层楼高，下大雪跟台风来，会有大树倒下造成房屋损毁，也会出人命的，包括油漆、水电等等，我都会自己去完成。”

此外，他甚至连购买材料，或大型机具租赁都自己来，“生活听起来好像很无聊，如我以前说过的，到什么年纪就要做什么样的仪容外表，喜欢现在的我，虽然老了，头发也变灰色，但我器官都是真的，丑了，我活得自在，年轻朋友珍惜现在光阴，师法守法，尊重他人就好，尊重自己选择。”

而被问到刚帮家人办妥后事，王杰感慨：“人在此生，总有一天要离开的，那是人生的过程，如果伤心，还不如静下心，路总要走下去，从小到大我不看重名和利，也许是在邵氏片场长大，当童星时看尽太多明星的甜酸苦辣，最后选择放弃，趁自己没有老到走不动，去过自己想要的生活。”