新加坡歌手汇集DISTRICT M音乐节开唱

滨海中心（Marina Central）将在10月6、7日举办District M音乐节，受邀的演出者除了有来自澳洲的grentperez、日本的DJ Shota，还有新加坡歌手，如黄美婷、符美芸、Ginette Chittick等。乐者各有不同音乐风格，不论是爵士乐、电子音乐，或是流行乐，喜好音乐的读者将可以一次听个够！

黄美婷是新加坡华语创作歌手，单曲“蓝月”曾在 iTunes新加坡华语流行音乐榜入 20 强，其他热门歌曲还有“巴黎的十二点”“住在天狼星的那个人”等。对华语歌曲感兴趣的公众可期待她在本次音乐会的演出。

黄美婷是新加坡知名创作歌手，歌曲包括“蓝月”“巴黎的十二点”。（取自黄美婷IG）

喜欢电子音乐的公众则可期待Ginette Chittick带来的曲目，她在过去的17年中曾在多个酒吧担任DJ，也曾是乐团PsychoSonique与Astreal的成员，此次准备的歌曲想必能”炸翻“全场。

此外，受邀的表演者还有好几组乐团，如Bards of Neverland、Budak Pantai、Litmus Jazz Ensemble等。其中Budak Pantai是以“风趣、幽默”闻名的实力派资深新加坡人声组合，团体出道于1994年，今年是他们出道的第29年，经典歌曲有“Abuden”“Leap”等。

以音乐风格将活动分为四区域

这场音乐节将横跨滨海中心的四个区域，为音乐爱好者带来截然不同的音乐风格。演出者将“驻守”在各自的区域，为观众带来一系列精彩的音乐演出。滨海广场（Marina Square）以原声音乐为主，开放式的户外环境配合轻柔的音乐，能让人们放松疲惫的身心灵。美年径（ Millenia Walk）则以电子音乐为主，模拟酒吧场景，公众可跟随节奏一起摇摆，渡过一个超”燃“的夜晚。风华南岸（South Beach）的音乐风格更多元，有爵士与经典音乐；整体氛围更优雅、高级，还有专门设置的座位区。新达城（Suntec City）则会着重在主流流行音乐上，气氛偏活泼轻快，喜欢跳舞的公众也可跟随音乐上前秀舞技。

参与District M音乐节的歌手Koflow曾参加中国节目《即刻电音》。（滨海中心提供）

除了音乐演出，现场还将有多个手工活动与工作坊。其中包括“彩虹棱角熊”制作活动，公众可发挥创意，制作出属于自己的，独一无二的棱角熊。现场还有一个咖啡工作坊，公众可了解咖啡的制作过程，如过滤咖啡与选择咖啡豆的注意事项等。对塔罗牌感兴趣的公众也可前往现场的塔罗牌占卜活动一探究竟。若肚子饿了，公众也能到附近的商场购买食物。

公众可参与可爱的“彩虹棱角熊”制作活动（取自Chokmah网站）

District M音乐节将免费开放给所有公众，无需购票。公众若想搭乘公共交通前去，可参考滨海中心的官方网站，里面附上了最近的地铁站与巴士站。音乐节将在10月6、7日的下午5时开始，约晚上9时结束。