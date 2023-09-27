为歧视亚裔道歉 张智霖儿子：我作为中国人要有担当

（香港讯）张智霖近日可说是祸不单行，除了因虚拟资产交易平台JPEX事件被香港警方邀请协助调查，他的儿子张慕童（魔童）几年前一则疑似歧视亚裔的短片也被网友挖出来，令魔童饱受压力。

魔童星期二（9月26日）晚在IG发文道歉，他写下：“大家好，我是张慕童，很抱歉因为我个人的不当言行，给大家带来了困扰。关于4年前那段模彷rap视频，我在此郑重道歉。我知道自己犯了严重的错误，和所有人说一句：对不起，我错了。我在长大的过程中犯过很多错误，大家发现就多指教和批评我，做出了蠢事就该接受批评。”

他接着写道，自己快17岁了，心智逐渐成熟，“我清楚知道，我作为中国人要有担当，有错要认，有错更要改。希望在未来的日子里，大家能继续指导我，指正我，让我在不断改进中，成为一个更好的人，谢谢大家。”

魔童在演唱时一度举起双手，将眼角拉开呈现眯眯眼，被指做出了歧视亚裔的手势。（互联网）

有指惹议的短片，是魔童的表哥于2019年在IG限时动态所发布的。

片中魔童手舞足蹈演唱英文饶舌，歌词中含有明确的歧视言语：“I asked if they can see, they should know I’ve given the glasses they become the math pro, they from Guangzhou, they see me eating dog, they say they want some……（我问他们是否能看见，他们应该知道我给了他们眼镜就变成数学家，他们来自广州，他们看见我在吃狗肉，他们说他也想要……）”魔童演唱时一度举起双手将眼角拉开呈现眯眯眼，被指做出了歧视亚裔的手势，因此遭网民炮轰。