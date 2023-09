为歧视亚裔道歉 张智霖儿子：我作为中国人要有担当

(香港讯)张智霖近日可说是祸不单行,除了因虚拟资产交易平台JPEX事件被香港警方邀请协助调查,他的儿子张慕童(魔童)几年前一则疑似歧视亚裔的短片也被网友挖出来,令魔童饱受压力。

魔童星期二(9月26日)晚在IG发文道歉,他写下:“大家好,我是张慕童,很抱歉因为我个人的不当言行,给大家带来了困扰。关于4年前那段模彷rap视频,我在此郑重道歉。我知道自己犯了严重的错误,和所有人说一句:对不起,我错了。我在长大的过程中犯过很多错误,大家发现就多指教和批评我,做出了蠢事就该接受批评。”

他接着写道,自己快17岁了,心智逐渐成熟,“我清楚知道,我作为中国人要有担当,有错要认,有错更要改。希望在未来的日子里,大家能继续指导我,指正我,让我在不断改进中,成为一个更好的人,谢谢大家。”

魔童在演唱时一度举起双手,将眼角拉开呈现眯眯眼,被指做出了歧视亚裔的手势。(互联网)

有指惹议的短片,是魔童的表哥于2019年在IG限时动态所发布的。

片中魔童手舞足蹈演唱英文饶舌,歌词中含有明确的歧视言语:“I asked if they can see, they should know I’ve given the glasses they become the math pro, they from Guangzhou, they see me eating dog, they say they want some……(我问他们是否能看见,他们应该知道我给了他们眼镜就变成数学家,他们来自广州,他们看见我在吃狗肉,他们说他也想要……)”魔童演唱时一度举起双手将眼角拉开呈现眯眯眼,被指做出了歧视亚裔的手势,因此遭网民炮轰。