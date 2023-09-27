Bruce Willis失智一年 爱妻上节目谈现况

（外电讯）好莱坞男星Bruce Willis（布鲁斯威利）入行拍戏超过40年，2022年宣布因罹患失语症息影，不料他的家人2023年2月透露他的病情恶化，Bruce Willis被诊断罹患额颞叶失智症。近日Bruce Willis的妻子Emma Heming（艾玛海敏）在节目中坦言，不清楚丈夫是否知道自己的病情。

Emma Heming近日做客节目《今日秀》（The Today Show），提到丈夫的现况时强忍泪水，叙述自己与女儿如何照顾他，“我了解失智症很令人痛苦，对被诊对出病症的人很痛苦，对家庭来说也很困难”。

被问到如何向孩子解释父亲的病况，她说已向孩子解释了病症，最重要的是让孩子明白状况，不希望因为父亲的失智症感到羞耻。

Bruce Willis和Demi Moore（狄美摩亚）有过一段婚姻，两人育有三个孩子，离婚后仍维持友好关系。Emma Heming的采访播出后，Demi Moore的32岁儿子的Scout Willis（史考特威利）转发内容并称赞继母：“我真的为Emma感到无比自豪，因为她愿意公开分享我们家庭的故事，让人们了解失智症，Emma你的勇敢和爱每天都在激励我”。29岁的Tallulah Willis（塔露拉威利）也转发写下“为我的家人感到骄傲”，一家人的感情依旧紧密。