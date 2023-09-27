结婚一周年 徐鸣杰爆与陈凤玲生活作息差异大

徐鸣杰和太太陈凤玲去年10月22日结婚，下个月将迎来结婚一周年，小两口将到冲绳游玩，徐鸣杰也爆和陈凤玲生活作息不一样，会互相提醒对方不健康的作息，凡是以身体健康为重。

徐鸣杰接受《新明日报》访问时表示两人将去日本冲绳游玩四天。而冲绳对小两口有特别的意义，徐鸣杰表示两人原本打算在冲绳举行婚礼，但最后因为时间安排不到，所以在新加坡举行。

“还有一次，凤玲拍完戏后，我送她的礼物就是到冲绳游玩，当时是她独自一人去，她很喜欢也很享受，因为那里的生活步调很慢，就说下次可以一起去，这一次我们正好找到时间，所以就决定一起去，也当是休息一下。”

对于生子计划，两人表示很喜欢小孩子，但一切顺其自然。身为独生子的徐鸣杰希望能有两个孩子，这样孩子在成长的过程中才不会那么孤单。至于男孩女孩，徐鸣杰觉得都好，健康最重要。

结婚一年了，生活上难免会有一些小摩擦，徐鸣杰表示当两人有情绪的时候就会先给彼此一点空间，等处理好情绪后再一起开始进行沟通，以便能更了解彼此之间的想法。陈凤玲表示两人也会主动为自己不该说或做的事道歉，并表达关心彼此的感受。

徐鸣杰也提到两人的生活作息其实不太一样，“我是冲完凉一定要在沙发上看戏，什么戏都看。凤玲追起剧来很可怕，要么不追，一追的话就要在最短的时间内把整部剧看完，所以我们就会互相提醒，凡是以身体健康为重。”

爱情长跑七年，步入婚姻一年，两人依然幸福甜蜜。当被问到如何保持新鲜感，徐鸣杰表示本身是很喜欢两个人一起做事情，一个月至少会有一次，这样才能创造回忆以及火花。

陈凤玲：相约骑车 多聊多沟通

陈凤玲则表示了解彼此爱的语言蛮重要的，“多用对方最能接受爱的方法去填满他的爱库，摩擦发生的时候也比较容易面对。比如鸣杰喜欢我们一起做一些共同的事情，我会特意抽时间约他骑脚车，从中也能多聊、多沟通。同样的鸣杰也了解我爱的语言，‘名列前茅’的是肢体语言，当我难过的时候，他也会主动来牵我的手或抱我。”

陈凤玲也觉得清楚表达自己的感受或需要什么也很重要，好让对方更了解自己。

徐鸣杰：嘘寒问暖 分担家务

至于当一个好老公的秘诀，徐鸣杰表示：“其实没有什么秘诀，就是老婆上班一整天，有空的话就接送一下，也要嘘寒问暖，做一个贴心的老公。在家也要帮忙分担家务，因为家庭不是一个人的，所以都要为彼此付出。”

新人洪凌和张奕恺将在年尾完婚，徐鸣杰表示虽然在戏剧上没有和他们合作过，但关系很好，“他们有问我们一些关于婚礼筹备的事宜。他们真的很棒，也是很甜蜜的一对。”

徐鸣杰也借此祝他们幸福，“结婚后两人就是一体，成为一个家庭，所以过得开心最重要，不用在意别人怎么说，毕竟是公众人物，难免会遇到一些好跟坏的留言。”

陈凤玲也祝愿这对新人都能继续成为彼此最好的朋友，无论高山低谷都是彼此最大的支柱，常常看到彼此的好。