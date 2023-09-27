《莫斯科行动》演反派 刘德华有信心摘“最佳男配角”

《莫斯科行动》一片演反派，“天王”刘德华有信心摘下“最佳男配角”。

来临星期天（10月1日）是中国国庆日黄金假，片商纷纷推出猛片，希望先拔头筹，抢到黄金票房。由邱礼涛导演，刘德华监制兼主演，并搭档张涵予、黄轩、文咏珊等出演的动作犯罪大片《莫斯科行动》，将于后天抢先在黄金长假前在中国上映。

《莫斯科行动》将90年代震惊世界的中俄列车大劫案搬上大银幕，极限追捕真打真炸，警匪斗智斗勇情节高潮迭起。

作为一部超级犯罪动作巨制，联合监制刘德华（华仔）表示：“我希望这部电影既可以让大家了解到当年的案件，也可以从一个商业娱乐的角度看这个电影。从我第一次知道这个故事到现在，10多年过去了，我们找到一群真的很用心的人，把这个故事呈现出来，真的蛮骄傲的。”

刘德华在《莫斯科行动》中演反派。 （互联网）

剧组也还原了当年俄罗斯的诸多真实场景，设计出精彩绝伦的场面，不管是列车大劫案，还是地下水宫电单车大战，抑或是火箭基地战斗机交易、中俄列车换轨站决斗，电影上演全程高能惊心动魄的较量，张力拉满，为观众奉上最震撼的视听盛宴。

值得一提的是，刘德华在片中饰演反派，日前在《莫斯科行动》北京举行的首映会后和观众交流时，华仔提及演出反派的感受，他说：“在导演邱礼涛手上我会比较放心地去演坏人，他会整理得很好，每一个人都会有一些他们背后的故事。”

现场有观众提到华仔每次都凭亦正亦邪的角色在电影颁奖典礼拿奖，这次是否有冲奖的信心？

华仔回应道：“我是有信心拿最佳男配角的，两位主角（张涵予、黄轩）演得太好了。”