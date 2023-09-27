与20岁啦啦队女孩传绯闻？ 胡瓜火大辟谣

（台北讯）台湾综艺圈近几个月传出64岁台湾综艺天王胡瓜与20岁啦啦队女孩熊霓最近走得很近，8月底有球迷看见胡瓜现身桃园棒球场，就连比赛转播的摄影机都曾捕捉到他的身影，让传闻甚嚣尘上。《综艺大集合》9月出外景到新竹，熊霓的爸妈到场应援，当天制作单位也让熊霓站在中间与胡瓜多互动，场外熊爸也替女儿拍出许多花絮照，并上传到社群与大家分享。

没想到，因传出胡瓜、熊霓走太近的新闻，再加上熊爸在社群上分享带着瓜哥吃美食的合影，让人多做联想。胡瓜的太太兼经纪人丁柔安被问起时仅说胡瓜今天（9月27日）去录影，并没有多做解释。不过，夫妻俩23日才一起出席徐乃麟儿子的婚礼，两人接受媒体访问和拍照时紧靠着彼此，女方更扶着老公的腰。

另有媒体报道，胡瓜针对绯闻受访时火大回应：“熊霓跟巫苡瑄和篮篮都是我的子弟兵，怎么不说我宠巫苡萱跟篮篮？”

胡瓜日前与丁柔安一起参加徐乃麟儿子婚礼。（互联网）

对于周刊报道他为了宠熊霓私下曾去球场应援，胡瓜不满解释，从球场开赛以来，他一共带丁柔安、制作人以及儿子同学去过三次球场，票还是篮篮给的，篮篮、熊霓跟巫苡萱三人都是《综艺大集合》制作单位的签约艺人，自己只把她们当子弟兵照顾。

至于传出丁柔安听到熊霓的名字就生气，胡瓜怒回：“你们是住我家吗？哪只眼睛看到柔安不开心？不要在那边乱写了！”他也呼吁外界不要再搧风点火。

熊霓所属的乐天经纪人星期三（27日）也回应：“对于网络流言，公司不予回应。熊爸很热情，时常尽地主之谊，也请过好几次球团同仁吃饭。”