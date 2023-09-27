父亲送准女婿贴身劳力士表　魏妙如：是传承加祝福

从新加坡赴台湾发展的本地歌手魏妙如，6月本地开唱时被交往一年多的台湾制作人男友黄昺翔求婚成功。准夫妻俩还一起成立了工作室“天赋音乐”，而8月30日推出的新专辑《同温》就是新工作室的“宝宝”。

中秋节将至，魏妙如和未婚夫一起回来新加坡，这也是求婚后黄昺翔首次见到未来的岳父岳母，没想到竟收到了一份大礼。魏妙如透露：“这次我爸让我很意外。他给了他（黄昺翔）一个礼物，一只劳力士手表，算是我爸爸的传家宝，因为这是爸爸以前年轻的时候就戴着的，突然送给他，我自己也吓到，想说天啊！这也太贵重。”原来，该表是魏爸爸20几年买下的，一直戴着，是他的贴身宝贝，如今却大方送给了未来女婿，让魏妙如感觉意义非凡。据知，魏爸爸当年以约1万多元购买这只手表。

魏妙如接受《联合早报》访问时坦承，爸爸的举动出乎她意料，是惊讶也很感动。

她说：“就是传承和祝福的意思，觉得爸爸把他（黄昺翔）当自己人了，也是祝福我们结婚的礼物。（未婚夫）也是很惊讶，但他没有想要戴这个手表，会好好珍藏照顾。他应该会觉得爸爸也把他当自己人，所以很开心，我们都会互相照顾彼此。”

9月23日提早在碧山—宏茂桥公园的中秋活动中，魏妙如有机会在李显龙总理面前演唱几首，还得到他按like。（取自魏妙如IG）

为李显龙总理献唱，IG分享收到总理回like

魏妙如说，她和未婚夫共除了共同制作《同温》，里头一首新潮台语歌《挤烧》（念Kheh Sio）也和未婚夫合唱，同时也是她的第一首台语歌。

这次可以在中秋佳节回新和家人团圆，让魏妙如感到很幸福。她说：“上周（9月23日）提早在碧山公园的中秋活动中，我有幸在李显龙总理面前演唱几首歌，爸爸妈妈妹妹和未婚夫也有到现场支持。”魏妙如在IG上分享这次经验还得到总理蓝勾勾送like，让她喜出望外。

回来和家人聊不完，过了短暂但充实的五天，魏妙如回台湾后又要开始马不停蹄工作。她透露：“每次可以回家吃一轮想吃的东西，看见所有想看见的人就会再一次有动力啦。在来临10月3日有一场专辑的现场演出，在高雄的‘蓝色狂想’，嘉宾是萧煌奇，10月31日则是在台北的Oldie Goodie，欢迎在台湾的新加坡朋友到时可以来看。”