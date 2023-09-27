娱乐吃瓜：演员扮嫩增重 《异能》10个冷知识

超级英雄韩剧《异能》（Moving）自8月播出以来话题不断，是Disney+和Hulu史上观看时数最长的韩国原创影集，同时也是Disney+亚太地区观看次数最多的剧集。虽然剧集已落幕，但相关的讨论仍不断延烧，可见“异能”宇宙的余韵仍留在剧迷心中。

记者搜刮了《异能》相关的有趣冷知识，一起来看看！

令人混乱的年龄差



1. 车太铉的童颜

车太铉（Cha Tae-hyun）在剧中饰演全启道，是位巴士司机，经常开着巴士“闯祸”，最后都由带他入行的前辈帮他收拾残局。饰演车太铉前辈的演员李东勇现实中的年龄比他小三岁。

另外，47岁的车太铉也亲自上阵饰演高中时期的角色。谈及这件事，车太铉说当时他以为会由其他年轻演员来演，没想到剧组突然让他戴起假发就拍了。被问保持童颜的秘诀，车太铉笑言：“哪有什么秘诀，这是遗传。”

李东勇（下图）实际年龄比车太铉小三岁。（互联网）

2. 母子只差11岁

在剧中饰演母子的韩孝周（Han Hyo-joo）和李正河（Lee Jung-ha）只差了11岁，但为了更入戏，两人从第一次见面就开始互相称呼彼此“妈妈”和“儿子”。李正河也把韩孝周的电话存为“妈妈”。韩孝珠杀青时，李正河还特别准备了亲笔信给她。

韩孝周和李正河剧外只相差11岁。（取自韩孝周IG）

百变的演员



3. 一个吃不停 一个不能吃

旌元高中三人帮中，最先被选上的是饰演金奉皙的李正河，原因是“要快点让他吃多一点才行”。李正河为符合角色而增重了近30公斤。金度勋（Kim Do-Hoon）则因为有裸上身的戏份，而减重10公斤，并将体脂率维持在6%。

李正河为角色增重近30公斤。（取自李正河IG）

《异能》的拍摄期长达一年，两人这样的体态也维持了一年，因此造成一个吃不停，另一个不能吃的情况。悲剧的是，随着剧情的修改，金度勋裸露的戏份最后也取消了。

据报道，李正河和金度勋一个吃不停，一个不能吃，两人常以悲悯的眼神看向彼此。（取自金度勋IG）

李正河曾向原作漫画作者兼电视剧编剧姜草（Kang Full）炫耀自己增肥后日渐隆起的肚腩，对此姜草说：“很搞笑，明明不如我的肚子。”（姜草也是偏胖型，漫画中的“奉皙”便是以他为蓝本）

4. 判若两人

在接近结局时登场，拥有拍掌波攻击能力的林在夕，在画上特殊妆后，简直是判若两人。剧中，他秃头搭配他狼狈的妆发造型，再加上昏暗的场景，看起来非常落魄。《异能》播完后，饰演林在夕的演员金重熙（Kim Joong Hee）晒出手写感谢卡照片时，才让网民惊呼：“原来他是个斯文大叔！”

金重熙的妆发造型引发热议。（互联网）

剧组的幕后故事



赵寅成、韩孝周和李正河在《异能》中饰演一家人。（取自韩国Disney+、李正河IG）

5. 为赵寅成改台词

豪华的演员阵容中，最先被选上的是饰演金斗植的赵寅成。姜草在确定赵寅成接演后，添加了原著漫画中没有的台词——“长得真帅呢”。

6. 最怕空气突然安静

据说一开始韩孝珠没有把握能演好母亲的角色，所以婉拒了邀约。然而姜草锲而不舍，他认为美贤这个角色，非韩孝周莫属。两人第一次见面时，韩孝周问姜草：“你觉得我像妈妈吗？”姜草心急之下立刻点头，“你完全可以演妈妈！”，当场立即陷入沉默。

“然后我告诉她，剧中的美贤是即使旁边刮着暴风，也会很冷静的人，而且无论发生什么事也想守护家人，是个很坚强的形象，我觉得孝周就是那样的人。接着又说，你老公是赵寅成，把两位放在一起画面是不是太美了……”凭借这段话，姜草成功说服韩孝周。

7. 吻戏灵感

斗植和美贤唯美的吻戏，灵感来自马克夏卡尔（Marc Chagall）的艺术作品。

8. 戏外也浪漫

柳承龙（Ryu Seung-ryong）在剧中饰演拥有复原能力的张洙源，他在和饰演妻女的郭善英（Kwak Sun-young）、高允贞（Go Yoon Jung）初次见面时，在熟识的花店买了两束鲜花送给二人，还精心挑选了与她们各自相衬的花语和颜色，非常浪漫。不仅如此，他还给剧中的宝贝女儿送了咖啡应援车。

柳承龙特别为饰演妻女的郭善英（左）及高允贞准备了鲜花。（取自柳承龙IG）

9. 从没吃过南山炸猪排

贯穿整部剧的“南山炸猪排”（首尔南山一带真的有一条“炸猪排街”）并非虚构，但姜草其实从没吃过。他接受采访时透露，会这么安排的原因是，韩国安企部以前的位置在南山，而南山的炸猪排很有名，所以就画了炸猪排。

10. 选择Disney+的理由

姜草说：“我不喜欢某些串流平台的倍速播放功能。我在家订阅了八个串流平台，偶尔尝试用1.5倍速观看，却还是无法理解这个做法。我感觉自己是个古人。”

《异能》原作漫画作者兼电视剧编剧姜草。（互联网）

《异能》的结局留下不少伏笔，让剧迷们敲碗希望推出第二季。Disney+韩国区代表日前对外释出好消息：“我们一直都相信《异能》会取得成功，虽然还需要进行具体的讨论，但非常想、无条件想拍第二季。目前要等姜草作家休息回来才开始探讨，但意愿是坚定的。”