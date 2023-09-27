古天乐电影公司首投资马来片“La Luna” 参赛东京国际电影节

由古天乐天下一电影马国分公司与新加坡Clover Films电影公司，以及ACT 2 Pictures、Papahan Films携手合作的马来电影“La Luna”，将于10月24日在东京举行的第36届东京国际电影节中全球首映，并参与角逐“亚洲未来大奖”（Asian Future Section）。今年共有10部电影角逐这个奖项。

届时，新加坡马来导演莱罕哈林（M.Raihan Halim）以及马来男女主角沙海兹山姆（Shaheizy Sam）和莎莉法雅玛妮（Sharifah Amani）将出席该影展。三人也在YouTube中表达了他们的兴奋之情。

导演莱罕哈林说：“‘La Luna’能在东京国际电影节中举行全球首映，是我的荣幸。我很高兴能从我最喜欢的城市开始，与大家分享我们的电影。”

“La Luna”海报。（嘉华院线提供）

Clover Films老板兼影片监制林德说：“我们为莱汉、参与演员和整个团队能参与这次东京电影节感到开心和兴奋！要特别感谢所有的合作伙伴，尤其是新加坡和马来西亚的政府机构对这部电影的支持。”

“La Luna”讲述一家名为”La Luna”的内衣商店，如何一夜之间让毫无生气的勿拉士峇沙村“为之一振”。当村民们慢慢张开双臂欢迎店主的时候，村里保守又铁腕的村长却不惜一切代价，执意要把店家赶出城。

“La Luna”在11月16日于新加坡上映。