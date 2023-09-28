人类再战AI 这一局谁赢？

A.I. 创世者

The Creator（PG13）

娱乐性★★★☆/艺术性★★☆

故事：未来世界，人与人工智能（AI）对抗，前特种部队卧底约书亚（John David Washington，约翰大卫华盛顿饰）为求再见妻子一面，参与追击AI终极创造者纳玛塔的任务，约书亚必须消灭即将歼灭人类的秘密武器——一个拥有孩童纯真外表的仿生人艾尔菲（Madeleine Yuna Voyles，玛德琳尤娜韦尔斯饰）。

影评

看似没有杀伤力的孩子原来是具毁灭性的武器，假如你是约书亚，你会消灭它吗？

在这部科幻动作惊悚片中，有很多这类没有简单答案的复杂难题。不怕，故事并不烧脑，只是有不少要你慢慢咀嚼和消化的想法，如预告片中可听到艾尔菲天真无邪地对约书亚说：“那我们一样，我们不能上天堂，因为你不是好人，而我不是人。”

饰演艾尔菲的新人玛德琳有德、美、泰、老挝和柬埔寨血统，拍摄时她才七岁。玛德琳是第一个试镜角色的孩子，导演说她一鸣惊人的表现催他落泪，马上认定她就是艾尔菲。

约书亚（左）和仿生人孩童相处后产生的感情，是故事重点之一。（迪士尼提供）

这个儿童演员自带脱俗气质，有一把清澈纯净的童音，玲珑双眼充满灵性，予角色超然的存在感。也是啦，角色是AI仿生人，怎会食人间烟火？

仿生人就是人型机器人，在片中的外貌特征是后脑勺有洞，可见头壳的钢铁结构和AI芯片。假如戴上假发或帽子，就无法分辨是人还是机器。有点像目前交友应用上跟你聊天的帅哥美女，傻傻分不出谁是真爱谁是骗子，但你可能已动情。

男主角认为同理心是区分人与AI的特质。133分钟的电影，我很努力投入，但最感动一刻我没有哭，可能我不够热血，也可能面对机器人不需要用情。

AI僧侣令人惊骇

电影由《星球大战》系列外传故事《侠盗一号》（Rogue One）的导演Gareth Edwards（盖瑞斯爱德华）执导兼编剧，浅看当娱乐挺好，也值得深究，内容耐人寻味。

一个制造工厂里，流水线量产的不是芭比娃娃而是仿生人。它们的样貌靠人类捐“likeness”（相似度）而得，简单说就是捐“样子”，像捐血捐骨髓救命一样。我有捐血的习惯，但要我捐样子，直觉要我说不行。

有个地方被男主角约书亚称为“Diandung”，原来是座神殿，在大银幕上看到披着黄色僧袍的仿生人僧侣在此侍奉尊者（避免剧透不多说），恍然发现Diandung其实是指天堂。

资深日本演员渡边谦也出演《A.I. 创世者》。（迪士尼提供）

纯属虚构，却觉得AI僧侣令人惊骇，而这无关宗教。科学讲证据，没有实验可以证明或否定上帝的存在；信仰却无需求证，是一种坚定不移且永葆希望的信念。AI信仰？抱歉我不可以。

人工智能像原子弹？

真心希望这辈子不会看到《 A.I. 创世者》拍出来的境界。那个乱了套的世界及其附带的道德伦理价值等等连串问题，犹如蜘蛛网错综复杂，我的脑瓜消化不了。

只怕电影成真的日子不远了。日前有报道说，韩国企业利用AI技术创建的虚拟人能唱会跳，还可在大企业实习，已成为韩国社会主流的虚拟人在全球市场价值可达约7200亿新元。经济效应如此庞大，恐怕资本社会躲不过AI。是祸是福，拜拜有用的话就拜拜吧。

仿生人的外貌特征是后脑勺有洞，可见头壳的钢铁结构和AI芯片。（迪士尼提供）

电影让我想起《奥本海默》。人工智能会是我们的原子弹吗？有“AI教父”之称的电脑科学家Geoffrey Hinton在2023年5月受访时警告AI未来或将比人类更聪明，他担心威胁人类生存。理论上这符合弱肉强食的原理。偏偏没有谁会想当输家，所以铲除竞争对手天经地义。平等只是客套的乌托邦。

我请ChatGPT评价这部电影，回应是：“很抱歉，根据我的知识截止日期（2021年9月），无法提供有关名为The Creator的好莱坞电影信息。”这一局，算我得分。但，我赢了吗？（英语对白，附中文字幕）