《封神第一部》意外好看

封神第一部：朝歌风云

Creation of the Gods I: Kingdom of Storms（NC16）

娱乐性★★★☆／艺术性★★

故事：商王殷寿（费翔饰）勾结狐妖妲己（娜然饰），暴虐无道，引发天谴。昆仑仙人姜子牙（黄渤饰）携“封神榜”下山，寻找天下共主，以救苍生。西伯侯之子姬发（于适饰）逐渐发现殷寿的本来面目，反出朝歌。各方势力暗流涌动，风云变幻端倪初显……

“质子团”是导演乌尔善从1400素人中挑出来的新脸孔，质子们经过半年集训有成，银幕晒肉。（mm2提供）

短评：我已经受够许多用大量金钱人力堆砌的中国烂巨片，宣传语打着“中国史诗级”电影，我心里“等着看好戏”，带着偏见和有色眼镜进场后，《封》却给人小惊讶，感觉意外地好看。

从剧本角度来说，《封神演义》全书100回人物众多凌乱，神、王、人关系疏离可各自独立，就像豆腐掌握不好轻易全盘散掉。《封》先稳住故事来龙去脉，打下基础，而非一味以酷炫视觉特技哗众，是蒙古籍导演乌尔善对观众智慧的尊重。给他一个赞。

乌尔善擅长拍奇幻类电影，将故事拆卸成《魔戒三部曲》三套式处理，开章着墨商纣王与亲子殷郊（陈牧驰饰）及800名质子的“父子关系”和冲突，让观众多了情感代入。神佛元素不多，姜子牙、杨戬和哪吒保送“封神榜”和雷震子的介绍出场，为电影充斥的阳刚与杀戮血腥味，添了一些缓冲的喜感。

视觉福利方面，要感谢“质子团”，导演从1400素人中挑出新演员，近半年集训，天天按照贵族战士的课表锻炼，除基本体能外，还要学习“礼乐射御书数”的君子六艺，结果当然是一排养眼吸睛的鲜肉。华语对白，附中英文字幕。（钟雁龄／文）

第八个嫌疑人

Dust to Dust（PG13）

娱乐性★★★／艺术性★☆

故事：1995年，中国广东发生震惊全国的武装劫钞案，五名持枪匪徒夺走千万人民币。专案组刑警王守月（林家栋饰）和何蓝（张颂文饰）迅速拘捕五名抢匪，获知幕后黑手是建筑公司老板陈信文（董成鹏饰）及其堂弟陈欣年（孙阳饰）。陈信文与堂弟逃亡，从此人间蒸发。21年后，已退休的王守月发现陈信文的踪迹，只身前往边境城市追踪对方。

董成鹏以《第八个嫌疑人》的犯罪首脑角色，拿下上海国际电影节金爵奖的最佳男演员奖。（邵氏提供）

短评：行差踏错，一步错，步步错，与恶的距离近零，越陷越深，麻木了，回不了头，也无法重来……以上是我看完中国犯罪片《第八个嫌疑人》的感悟。

电影故事以1995年番禺抢劫运钞车案为故事蓝本，曾列入当年中国的十大刑事案中。主角董成鹏、林家栋的演技没有失误，但也没有太多火花，两男同场戏不多，主要集中在尾部。全片平平稳稳地叙事，有犯罪片的框架，但欠缺牵动观众的盐醋，张力稍弱。

导演李子俊曾以《狂兽》提名2017年香港金像奖新晋导演奖，他很用心，为了还原事件，特地到犯人的躲藏地中缅边境等取景。今年6月董成鹏以此片角色拿下第25届上海国际电影节的最佳男演员奖。华语对白，附中英文字幕。（蔡欣盈／文）

汪汪队立大功：超级大电影

Paw Patrol: The Mighty Movie（PG）

期待指数★★☆

故事：魔法陨石坠落在冒险市，给予汪汪队的狗狗们超能力，队里身形最小的天天（Mckenna Grace，麦肯娜格瑞丝配音）因此雀跃无比。汪汪队的死对头韩丁纳（Ron Pardo，罗恩帕尔多配音）成功越狱，还跟疯狂科学家（Taraji P. Henson，泰拉姬汉森配音）狼狈为奸，打算偷取狗狗的超能力。

这部加拿大动画片是2021年《汪汪队立大功电影版》的续集，Cal Brunker（卡尔布伦克尔）再执导筒。“疯狂科学家”是新登场的反派。英语对白，附中文字幕。（蔡欣盈／文）

恶魔游戏

All Fun and Games（NC16）

期待指数★★

故事：一群美国小镇青少年无意间发现被诅咒的刀，因此释放出恶魔，被迫玩可怕的致命游戏，游戏没有赢家，只有幸存者。

以现在几乎部部电影都要超过120分钟的“惯例”来说，《恶》75分钟内搞定，没有太多血腥和杀人场面，是一部速食惊悚恐怖片。如果正好想避雨防晒，趁空档进戏院吹吹冷气，吓吓自己，可以考虑。英语对白，不附字幕。（钟雁龄／文）