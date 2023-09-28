娱乐吃瓜：颁奖礼怕撞日改期 明星寿宴有多了不起？

陈建彬9月22日庆祝70大寿，经纪公司提前两天设宴款待，寿星公本人不想大搞，所以宴席上只来了同门师兄弟李国煌、程旭辉、赖宇涵、陈锦宏等。虽说低调，报道还是上了《联合早报》热门榜。

人生七十古来稀，七十是大寿，大事铺张合情合理，陈建彬的低调作风符合新加坡民风。不过在港台，明星过大寿搞大场面，场面热闹，星光熠熠，或讲究交情与排场，或展示地位与人缘，过去并不罕见。

成龙六十大寿请吃两种饭

现在回顾昔日哪些明星的生日会曾经受到瞩目：

成龙六十大寿时借庆生做慈善，筹到70万港币（现约为12万新元）善款。（互联网）

2014年4月7日，成龙和平友爱慈善晚宴及60岁生日会在北京五星级酒店温馨举行，席开45桌。前来祝贺的娱乐圈好友有冯小刚、唐季礼、姜文、李冰冰、赵本山、葛优、黄渤、韩庚、杨澜、胡军、李炳宪、张瑞希等名导明星，以及王中军、王中磊、杨受成、马云等大亨，据说名人宾客超过250人。

曾志伟更从剧组赶到现场，主持晚宴。他调侃成龙随着年龄增长，吃饭点的菜越来越少，每次只点三四个菜，杜绝一切浪费的行为。所以这次众星云集的晚宴，也仅吃两碗面——一碗长寿面给成龙庆寿，一碗宽心面是成龙对所有人的祝福。

整个庆生活动长达五天，先是在北京工人体育馆举行“和平与友爱”演唱会，EXO、金喜善、王力宏、李玟都上台演唱。再来是慈善拍卖晚宴，成龙呼吁大家不必送礼，但务必为慈善捐款，于是明星们纷纷响应出钱喊标，帮他筹集善款。

曾志伟庆生 颁奖礼怕撞日改期

资历一样深厚的“大佬”曾志伟今年庆祝七十大寿，场面热闹不在话下，但他早在60岁生日时已曾大摆酒席，据说有多达700个艺人到场。当时的宾客有林子祥、吕良伟、汪明荃、谢贤、苗侨伟、黎明、郑中基、王晶、胡军、孙楠等，当中还有不少艺人是他扶持起来的。据说单单明星红毯入场环节就花费将近两个小时。

曾志伟70岁大寿和宾客合照，被淹没在人海中，最前排喝到酒醉躺下的元彪最抢镜。（互联网）

最夸张的是，有传言指香港电影金像奖颁奖典礼和他的生日宴撞日，为免发生“抢来宾”事故，或颁奖现场座位坐不满，最终决定改期。

因为场地太大，人数太多，曾志伟在酒席间穿梭聊天，还得用电动滑板车代步。宴上，还有谭咏麟为他献歌，周杰伦一旁伴奏，也难怪大家说能享受此等待遇的人，在娱乐圈没有几位。他也豪气地包下迪斯尼乐园晚场两个主题景区，供亲友们游玩。

大陆明星庆生重温馨

2022年8月25日，中国大陆资深女星宋丹丹晒出62岁庆生的画面，媒体形容牌面十足。但其实她每年生日都会在家里宴请好友，到场者不乏大咖，反映她在圈中的人脉很广，外界不会意外。

宋丹丹（第二排右四）的家宴上，李冰冰（宋丹丹背后）与王鹤棣（第三排右二）最引人瞩目。（取自艺人微博）

这回露面艺人有李冰冰、胡军、王鹤棣、王传君、陈红、张一山、林永健父子（《爸爸去哪儿》嘉宾》）、偶像组合INTO1成员尹浩宇、著名主持人董璇、奥运金牌得主武大靖，可以说横跨不同世代。往年，刘涛、杨紫、华晨宇，都曾是宋丹丹生日宴的座上宾。

尽管大咖不少，大陆艺人的生日会一般不会显得太铺张，更多是呈现温馨感。

台湾“综艺教母”张小燕在8月22日庆祝农历75岁的生日，大咖好友如张清芳、巫启贤、庾澄庆、卜学亮、曾宝仪等都现身，现场热闹温馨。只可惜少了#MeToo案在身的黄子佼，美中不足。