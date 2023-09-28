63岁惠英红是爱的行动派 不排斥黄昏恋

正在上映的电影《我爱你！》里迟暮老人爱的故事，一段是黄昏之恋，一段是偕老之情，倪大红、惠英红、梁家辉和叶童四名主角年龄加起来共251岁，单看他们飙戏已值回票价。

63岁的惠英红从打女转型成功，凭演技实力成为金马和金像奖常客，感情道路却不像事业那般顺遂，经历几段爱情却无疾而终。不过，她在事业上仍不断求新高，过了耳顺之年更添自信优雅，不放弃对爱的期待。

惠英红在《我》里的对手是中国白玉兰奖视帝倪大红，两人在片中饰演不打不相识而谱出黄昏恋的“老情侣”——慧如跟为戒。

惠英红接受《联合早报》访问时坦言，入行那么多年，这还是她人生头一遭演爱情片。

她说：“我年轻时都没拍过爱情片，现在63了才演爱情片，在演戏的过程中，我会融入很多自己的理解。拍戏时，想到小时候家里条件虽然不好，但是父母经常会带我们去散步，我爸和我妈就是勾着手一起走的，这是平凡生活的小事，却是我觉得最甜蜜的。”有一场戏，她就建议倪大红勾着她的手，立马带出黄昏恋人含蓄的肢体语言，成功融入角色里。

惠英红（右）笑说自己入行那么久，《我爱你！》竟是她第一次演爱情片。（mm2提供）

珍惜当下主动表达 渴望至死不渝的感情

惠英红至今仍单身，若像片中饰演的“慧如”那样，碰到心仪的“为戒”，她并不会排斥迎接黄昏之恋。

她说：“如果遇到了，就会接受。在我一生之中印象最深刻的画面就是我14岁去公园玩，前面看到一对老人手拉着手。我当时就想，如果我这一辈子到老，还可以跟老伴牵着手去逛公园，这种至死不渝的感情是我非常渴望的。”

影片中，慧如因害怕自己年老无法再承受与恋人生离死别的伤痛，因此选择离开为戒。现实生活中，“痛并相伴”和“平静自处”之间，惠英红又会作何选择？

“我本人是不会浪费一分一秒的，我会主动。人都有生老病死，我觉得珍惜当下的时刻更重要。”

心理学家分析，人一般有五种“爱的语言”，包括一）“肯定的话语”、二）“优质时间”、三）“收到礼物”、四）“服务的行动”和五）“肢体接触”。

惠英红说，她“爱的语言”是一）和四），“我觉得表达和行动都要有。喜欢谁就勇敢说出来，行动起来，无论是对亲人爱人还是朋友，我爱你这句话说出口没那么难。”

倪大红（左）自认“社恐”，并感谢惠英红主动接近和他破冰。（mm2提供）

倪大红自认“社恐” 感谢“社牛”惠英红破冰

倪大红说，相对于培养默契，他觉得更难的是如何跟对手“破冰”。倪大红说：“我性格比较内向，用年轻人的话说就是‘社恐’，很感谢‘社牛’红姐主动与我拉近关系。我记得第一次见面的时候，红姐用戏中的人物关系‘爱人’来称呼我、主动打招呼和牵手，还总是赞美我，迅速拉近了我们之间的关系。”

“251天团”一起飙戏，倪大红觉得最过瘾是彼此超越语言的默契。

他说：“这次拍摄比较特别，我们在正式拍摄前有像话剧一样的排练……这些60多岁的演员，你给予我、我回馈给你的，都是通过对方的眼神、肢体的动作。演着演着会有下意识的动作出现，很过瘾。”