邓萃雯发长文澄清 不拍《巾帼4》与片酬无关

（香港讯）香港无线电视剧《巾帼枭雄之悬崖》（下称《巾帼4》）早前落实开拍，不过女主角竟然不是“四奶奶”邓萃雯，而是胡定欣。有传邓萃雯在中国大陆人气急升，尤其在电影《孤注一掷》的亮丽演出，让她片约不断，片酬上涨，而她这次可能因为无线片酬太少，加上多年前与无线闹翻，因此最终没能合作。

邓萃雯星期四（9月28日）凌晨在社交平台发了一篇长文，澄清不拍《巾帼4》与片酬无关，但也暗示与无线理念不同，甚至透露自己给了三次档期，比观众更失望。

她在文中写道：“无论一段关系，一件想达成的梦想，或是一份工作任务，若在开初它已经出现一些不好的征兆或已感到有不舒服不妥当的地方，请相信自己的直觉，就不要再继续了。这不是说谁对谁错，就是告诉你不合适，道不同不相为谋，因为勉强无幸福。”

她提到过往经验，透露曾经在接拍某部戏之前，反对故事内容一些三观不正的想法，制作人为了要她接拍，就妥协不写这个情节，但最终拍摄过程非常不愉快，“这教训毕生难忘，也一直用来警惕自己。”

不再妥协于不公平的对待

邓萃雯说自此之后，她不再以事业为优先，更注重自己身、心、灵的健康，不再妥协于不公平的对待，不委屈于不合理的工作条件，也少与不尊重专业的人合作。

邓萃雯（左）与黎耀祥在《巾帼枭雄》的精彩演出，至今令人难忘。（互联网）

这篇文最精彩的是文末的hashtag（标签），邓萃雯标了下列句子：

#已等候四年给出了三次档期我比观众的失望更大

#四奶奶九姑娘这些大女主人格魅力也成就了我坚毅不屈的精神

#希望这些美好角色也能感染你们活出丰盛的人生

#认真应用来对待自己才更有价值和回报

#如果接工作只看钱份上我应该家财万贯可以退休了

#娱乐新闻只为博眼球聪明的观众不要尽信

#决定不拍巾帼时还未知道孤注一掷即将上映作得就作

邓萃雯显然不是因为片酬的问题而推了《巾帼4》，而是过往拍摄过程不愉快，加上这次双方在某方面没能达成共识。