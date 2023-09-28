亚洲影艺创意大奖 陈邦鋆胡煜诗争男女主角总冠军

亚洲影艺创意大奖（Asian Academy Creative Awards）星期四（9月28日）中午公布各地区的奖项得主，赢家们将于12月7日角逐亚洲总冠军荣衔。陈邦鋆和胡煜诗分别凭英语剧“The Third Rail”和8频道剧集《送餐英雄》拿下新加坡区的视帝、视后荣衔。

哇哇映画制作，由瑞恩主演的《欧巴，我爱你！》成绩不俗，夺得新加坡区最佳剧集、最佳喜剧和最佳主题曲三大奖。

胡煜诗在《送餐英雄》里的造型。（档案照）

胡煜诗得知消息时在主持电台节目



胡煜诗在《送》中饰演患上脑性麻痹症的送餐员，演技颇受瞩目。她接受《联合早报》访问时透露，自己收到这个好消息时正在电台主持节目，看到听众发去的报道让她当下一头雾水。

“……真的觉得太不可思议了，感觉就像从天而降的礼物！我没想过会入围AACA ，更没想过有这个机会得奖还代表新加坡参赛！除了感激还是感激。真的很感谢身边一直支持我和相信的人，家人，朋友，同事和观众。”

要拿下亚洲视后，胡煜诗将面对一场硬仗，与13个来自不同地区的视后们较劲，这些对手就包括凭《黑暗荣耀》（The Glory）摘下韩国百想艺术大赏视后的宋慧乔，《法言人》林夏薇（香港）、《人选之人—造浪者》谢盈萱以及《风吹半夏》赵丽颖（中国大陆）等。

对于亚洲总冠军，胡煜诗强调会保持平常心，“能够代表新加坡参与这个奖项，并和那么多优秀的专业演员一起参赛已经很开心了。”

哇哇映画制作的《欧巴，我爱你！》由瑞恩和金在勋等主演。（新传媒提供）

陈邦鋆硬碰金钟准视帝刘冠廷、韩星河正宇

陈邦鋆在本地英语剧“Third Rail”中扮演骑劫地铁的歹徒，是他演过最具层次感的角色，也让他首凭此剧得视帝大奖。这次的亚洲视帝战场将是11个地区男演员一同厮杀，陈邦鋆得击败《毒枭圣徒》（Narco-Saints）河正宇（韩国）、《超能使者》陈展鹏（香港）、《请君》任嘉伦（中国大陆）以及刚凭《你的婚姻不是你的婚姻—圣筊》入围金钟视帝的刘冠廷（台湾）等，才能夺下亚洲视帝宝座。

陈邦鋆受访时说：“很意外也很开心，其实我入行了那么久也没有得过奖，所以这算是我第一个演技奖！哈哈哈！胜算方面，我真的没把握，但看到很多大咖，可以跟他们一起角逐已经很知足。”

哇哇映画的《欧巴，我爱你！》虽然拿下新加坡区域最佳剧集，但要拿下亚洲最佳剧集，还得杀出人气韩剧《黑暗荣耀》、台剧《人选之人—造浪者》、港剧《绳角》、中国大陆古装剧《苍兰诀》和日剧“Rebooting”等15个高手的铜人巷。

哇哇映画总监刘健财说：“拿下最佳喜剧不容易，得到最佳戏剧更难。这证明这部戏又好笑又好看，哈哈！去年，我们制作的《哇到宝》在总决赛时排名第二，希望这次能更进一步。”刘健财说，《欧》以奇幻剧切入，讲述40多岁女性内心故事，要如何拿捏表现手法非常具挑战性。

揭晓总冠军得主的亚洲影艺创意大奖颁奖典礼，将于12月7日在新加坡赞美广场礼堂（CHIJMES Hall）举行。各奖项的完整名单，可上网www.asianacademycreativeawards.com查阅。