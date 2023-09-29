2023年中央广播电视台中秋晚会（首播）

Eazie TV应用·CCTV-4 晚上8.00

嘉宾：郎朗、许茹芸、黄绮珊、炎明熹、李荣浩、周深、鲁豫、孟盛楠、鲁健、张韬等。中秋晚会将在四川省宜宾市举办，主舞台位于金沙江、岷江、长江三江交汇处旁的长江公园，也是“长江干线航道零公里”处，舞台设计延续唯美浪漫的艺术风格，围绕“诗、酒、月、水、竹”五种文化意象展开。

同一湾海 共一轮圆：2023海峡两岸中秋赏月歌会（首播）

Eazie TV应用·厦门卫视 晚上8.00

嘉宾：白冰冰、张秀卿、格里杰夫等。歌会将以闽南文化为底色，融入特色流水席、南音、歌仔戏、答嘴鼓等元素，中台两岸歌手打造温馨喜乐的中秋氛围。

前线追踪

8频道 晚上8.30

花哨的月饼包装，消费者愿意买单吗？精致的月饼包装价格不菲，消费者会重复使用吗？自制月饼究竟能省多少钱？中秋节的传统习俗，你又知道多少?

加油，我的人生（首播）

e乐（新电信Ch11/501） 晚上8.50

主演：南尚智、杨秉烈、李时刚、车敏智。徐冬熙梦想成为服装设计师，一场意外，却让她必须领养侄子，多亏家人及邻居协助，让她照顾侄子之余，仍得以重拾放弃的梦想。姜次烈年幼时父亲去世，被叔叔收养，但原本是独生子的哥哥和养母很忌惮他的杰出表现。次烈虽不想继承家族企业，却被安排进入公司工作，不开心的他试图离家独立。