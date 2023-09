两代“哈利波特”校长都走了！Michael Gambon离世享年82岁

(综合讯)爱尔兰裔英国演员Michael Gambon(麦克刚本)9月28日因肺炎离世,享年82岁。妻儿在医院的病榻前陪伴他走完生命的最后一刻。

Michael Gambon从1960年代初期开始投入舞台演出,在精神导师Laurence Olivier(劳伦斯·奥利弗)的提拔下开展演艺事业,其后跨入电视和电影领域。

他演过的电影角色,包括在英国电影大师Peter Greenaway(彼得格林那威)1989年的电影《厨师、大盗、他的太太和她的情人》(The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover)中饰演精神错乱的大盗,以及在2010年Tom Hooper(汤姆霍伯)执导的《王者之声》(The King’s Speech)中饰演年迈的英王乔治五世。

不过,他最为人知的角色是《哈利波特》(Harry Potter)系列电影中,霍格沃兹魔法学校里睿智的邓不利多(Dumbledore)校长。他在2004年接替已故演员Richard Harris(李察哈里斯)饰演该角。Michael Gambon拍了六部《哈利波特》电影。

“两个邓不利多都离世”登上微博热搜话题。有网民悲痛地说:“今晚又响起凤凰輓歌。”在电影和小说中,邓不利多和凤凰有非常密切的关连。

Michael Gambon在60年的职业生涯中,共获三项劳伦斯·奥利弗奖、两项美国演员工会奖及四项英国电影学院奖。他凭着戏剧方面的贡献,1999年获得英女皇伊莉莎白二世授予爵士勋衔。