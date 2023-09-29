两代“哈利波特”校长都走了！Michael Gambon离世享年82岁

（综合讯）爱尔兰裔英国演员Michael Gambon（麦克刚本）9月28日因肺炎离世，享年82岁。妻儿在医院的病榻前陪伴他走完生命的最后一刻。

Michael Gambon从1960年代初期开始投入舞台演出，在精神导师Laurence Olivier（劳伦斯·奥利弗）的提拔下开展演艺事业，其后跨入电视和电影领域。

他演过的电影角色，包括在英国电影大师Peter Greenaway（彼得格林那威）1989年的电影《厨师、大盗、他的太太和她的情人》（The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover）中饰演精神错乱的大盗，以及在2010年Tom Hooper（汤姆霍伯）执导的《王者之声》（The King’s Speech）中饰演年迈的英王乔治五世。

不过，他最为人知的角色是《哈利波特》（Harry Potter）系列电影中，霍格沃兹魔法学校里睿智的邓不利多（Dumbledore）校长。他在2004年接替已故演员Richard Harris（李察哈里斯）饰演该角。Michael Gambon拍了六部《哈利波特》电影。

“两个邓不利多都离世”登上微博热搜话题。有网民悲痛地说：“今晚又响起凤凰輓歌。”在电影和小说中，邓不利多和凤凰有非常密切的关连。

Michael Gambon在60年的职业生涯中，共获三项劳伦斯·奥利弗奖、两项美国演员工会奖及四项英国电影学院奖。他凭着戏剧方面的贡献，1999年获得英女皇伊莉莎白二世授予爵士勋衔。