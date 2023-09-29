结束工作后 润娥爱上网看留言

韩国少女时代的林润娥（也称林允儿，Im Yoon-ah）近期主演韩剧《欢迎来到王之国》（King the Land）而备受瞩目。她在剧中饰演必须时刻保持微笑的酒店职员，有着月牙般的笑眼和感染力满满的微笑。美妆护肤品牌雅诗兰黛（Estée Lauder）星期四（9月28日）傍晚在百利宫（Paragon）商场举办快闪活动，邀请品牌代言人润娥担任特别嘉宾。戏外的润娥同样一笑倾城，让在场粉丝直呼：“太漂亮了吧！”

活动开始前早有粉丝为一睹“韩国颜霸”润娥的风采，在商场等候多时。（蓝靖仪摄）

商场的一至三楼早有大群粉丝等候多时，润娥在6点半准时登场，一踏进场地便引来粉丝们激动欢呼，纷纷举起手机记录“女神”的闪亮时刻。

这是润娥继2018年在新举办粉丝见面会后，再次在狮城亮相。时隔五年，被称“韩国颜霸”的她依旧光彩照人，她说：“很高兴能够在五年后再次来到新加坡，也感谢各位粉丝来到这里。”

润娥时隔五年再次来新，感谢粉丝们到场。（蓝靖仪摄）

她在现场分享自己在完成一天的行程后，会在网络看看大家发布的视频和留言，再看戏休息。当行程太过忙碌而无法有足够睡眠时，就会利用护肤品来让皮肤保持光滑细腻的状态。

润娥待了15分钟后便离开。她在同日上午也出席了位于爱雍乌节（ION Orchard）的品牌活动。不少在场的粉丝纷纷在社媒分享润娥走近群众挥手问好的视频，她看起来气质动人又亲切友善，粉丝都被润娥的美颜惊艳，写道：“姐姐向我走过来的时候，不能呼吸了。”

在场粉丝在社媒分享润娥视频，直呼：“姐姐向我走过来的时候，不能呼吸了。”（社媒小红书截图）

润娥27日从韩国飞往新加坡，韩媒发布的送机视频中也展示了她温柔和善的一面。她穿着休闲的黑色上衣和牛仔裤，一边走向出境闸口，一边朝身旁的粉丝微笑，还收下了他们递上的信封和小礼物，感觉如同姐姐一般亲切。

天生丽质的润娥一直是时尚和美妆护肤品的代言宠儿。她曾在采访中分享护肤秘诀。使用护肤产品前，谨遵风靡韩国的洗脸法——“双重清洁”（double-cleansing），就是先使用油性的卸妆品，再以水性的洗面奶洗去脸上剩下的污垢，让肌肤达到深层清洁的状态。

喜爱螃蟹料理 时隔五年满足食欲

2018年润娥也曾来新加坡出席时尚品牌的活动，并提到喜爱这里的胡椒螃蟹。28日活动后，润娥一脸欢喜地在社媒上晒出满桌的美食说，“今年中秋在新加坡吃螃蟹！”

润娥活动后在社媒上晒出满席螃蟹料理。（取自润娥Instagram）

润娥在《欢迎来到王之国》与韩团2PM成员李俊昊（Lee Jun-ho）凑对，李俊昊也将随润娥的脚步，在今年12月8日于新加坡举办首场粉丝见面会。