娱乐吃瓜：蹲着也要搭火车！吴京自备矮凳 薛之谦包得密实躲角落

中国的高铁和火车票在黄金周（春节、五一和十一）往往一票难求，2023年是中国国庆（10月1日）和中秋节叠合，连假长达8天，被称为“超级黄金周”，可以想象抢车票的情况有多激烈。抢不到车票怎么办？过去不少明星因为买不到车票而必须在车厢内或站或蹲，放下身段的他们被网民赞：好接地气！

薛之谦躲在角落避过目光



2023年4月27日，薛之谦在微博发文透露自己因为堵车没赶上飞机，后来查了火车都没票了，无奈写下：“随便给我个下下下班的站票……倒立、悬挂、室外、通宵的都行……我一个工作人员不带……让我到南京就行……”

五一期间，薛之谦在南京举办巡演，然而演唱会举行之际他却因为堵车误机加上买不到火车票，导致行程延误。他决定改乘高铁，不料高铁票也销售一空，最终在经纪人的帮助下，买到了一张火车站票。为了避免在车厢内被粉丝认出，他戴上帽子躲在角落，低调地躲过粉丝的眼睛。

薛之谦当时在社交媒体幽默地分享心情：“我会游走……如厕……匍匐……寻觅~车车这么长，总有属于我的一节！你看这不有了！一人一镖（票），挤挤就到！”

薛之谦戴上帽子和口罩躲在车厢一角，低调地不让人认出。（艺人微博）

吴京自带塑料板凳坐火车



吴京2019年的春节期间在微博发了这么一条文：“只要能回家，坐哪都成。”照片中，吴京显然是没有买到回家的车票，只能将就地在过道上，坐着自带的塑料板凳。

有人为他点赞，但也有人质疑：火车过道能坐人吗？对此，铁路工作人员表示：虽然不鼓励，但旅客可以携带板凳上车，在不影响其他旅客正常上下车的情况下，车厢连接处上下客的过道是可以坐的。

吴京为了回家过年，情愿坐在火车过道上。（艺人微博）

焦恩俊“因为年轻没人让座”



“小李飞刀”焦恩俊2017年曾在微博发了一张在高铁上蹲着的照片，行李箱就在他身前。他当时在微博调侃自己年轻，所以没人让座，还不忘和粉丝互动说：“怎么样，我接地气吧”。

有媒体形容他可怜，焦恩反问：“有那么心酸吗？”他认为大家都是普通人，排队买票，没票站着，累了蹲着，心态非常豁达。

焦恩俊因为蹲在高铁上而被媒体形容为“可怜”，但他却很看得开。（艺人微博）

秦海璐蹲地上刷手机



2018年7月23日秦海璐在微博分享一张在高铁上的照片，只见她穿着一身西服套装和高跟鞋，就蹲在火车的车厢的通道，并配文“女演员的出行”。

照片中她蹲着玩手机，从发文可以看出，她应该是匆忙出行，没有买到座位，只好蹲在地上。她一副怡然自得，但粉丝们看了心疼，质疑助理为何没有帮艺人买好车票。

秦海璐蹲在地上刷手机，一副轻松自在。（艺人微博）

陶昕然为孩子排除万难



陶昕然（《甄嬛传》里的安陵容），在2018年也曾在火车里头一路站回家。

当时因为高速公路封路，陶昕然于是买了一张站票回家，她一路上非常低调没有被认出，好玩的她还拿着手机去偷拍别人。

她在微博写道：“什么座都没票了，但站也要站着回，因为妈妈说了今天晚上会回来陪你睡觉的。”原来她是为了履行对孩子的承诺，所以排除万难赶回家，真是个疼孩子的好妈妈！

陶昕然为了回家陪孩子，宁愿一路站着回家。（艺人微博）

佟大为靠在走廊玩手机



同样为了孩子“站着回家”的是佟大为。佟大为有次乘坐高铁没有座位票，但他为了早点回家陪三个孩子，同样选择了站票，结果站了一个晚上。

他靠在走廊玩手机，不过因为全程戴着黑色的口罩，因此没有什么人认出他。