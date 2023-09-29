参演微电影 郭坤耀模仿“阿明”获好评

本地小阿哥郭坤耀近日参演本地微电影“Of A Different Breed”，表现获导演正面的评价。

郭坤耀接受《新明日报》访问时表示很开心导演满意他的表现，同时也很开心可以参与这部短片，让观众看到不一样的自己。

郭坤耀在片中饰演吸毒男主角的哥哥，鸭饭摊摊主“Boon”。开拍前他做了不少功课，尤其是观察身边一些比较Ah Beng的朋友的肢体语言和讲话方式，“通常在讲台词时都需要用标准的华语，但这个角色的人设没读过什么书，所以讲话就会有很多尾音，比如‘啦’‘吗’‘咩’。”

这部长约22分钟的微电影是本地反嗜毒运动“What’s Your Fix？”青年电影计划下的作品之一。

郭坤耀表示这部短片想传达的信息是吸毒不只是会危害自己的人生，还会导致身边的人都受到影响。

感受吸毒者的挣扎 愿意随时伸援手

郭坤耀也通过这次的演出更了解关于吸毒者的内心，“在毒品的影响下，一个人真的不会知道自己在做什么。我在看这部短片时也真的能感受到吸毒者的挣扎，且他们真的需要有人在身边无微不至的照顾和劝导。”

对此，郭坤耀表示如果发现身边有人有毒瘾的情况，会劝他们，让他们真正了解染毒的严重性以及带来的伤害，同时也愿意随时为他们提供帮助。

演艺事业方面，郭坤耀目前在拍《嫁给不同世界的你》，10月份会有新剧开拍，他主持的一档综艺节目将在11月播映。