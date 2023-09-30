命案 Mad Fate

CM+（新电信Ch571） 晚上9.00

2023年香港悬疑惊悚警匪片，由郑保瑞导演，林家栋、杨乐文、吴廷烨主演。命理大师遇上嗜血成狂的小东，算出他会因杀人而有牢狱之灾，竭尽所能为他改命。但目击小东杀猫的老警官坚信他是心理变态的连环凶手，步步进逼，最终命理大师能否改变小东的命运吗？

龙与地下城：盗贼荣耀

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

根据知名畅销桌游和电玩改编，演员阵容包括Chris Pine、Michelle Rodriguez、Regé-Jean Page及Justice Smith等。故事讲述一名魅力十足的盗贼和一群冒险家踏上惊险劫盗之旅，目的是夺取遗失的古物，当他们惹上不该惹的人物，处境变得非常危险。

心动的信号6（首播）

e乐（新电信Ch11/501） 晚上8.00

都市男女恋爱社交推理真人秀节目，以“信号小屋”中素人单身男女日常相处的生活细节和情感走向为主体，每期心动侦探团解读6名素人的心动信号，并进行心动连线。

凿空者之白城魔女

Eazie TV应用·中国电影频道 晚上9.05

主演：于和伟、张桐、侯京健、马少骅、朱刚日尧、张晚意。讲述古丝绸之路开拓者——张骞出使西域的事迹，在沙海深处的白城被巫术与仇恨笼罩，巫师母残害生灵祭祀月亮之神，张骞用计解救了众人，让巫师母葬身火海，破解当地的水源与生存危机。

电子灵

卫视电影台（星和Ch866） 晚上10.25

香港电影。陈楚童（李靖筠饰）是典型的低头族，在YouTube看到一条关于“电子灵”的警告，生活开始出现越来越多诡异事件，甚至控制着她的家人。陈楚童被迫面对一段不堪回首的过去，也必须走出超越灵异的恐怖世界。