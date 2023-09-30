悬疑日剧 反转加害者与被害者

落日

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9月首播的新日剧《落日》只有4集，故事围绕一起杀人事件，改编自畅销作家凑佳苗入围日本文坛最高荣誉“直木赏”的推理小说，北川景子、吉冈里帆、竹内凉真、黑木瞳主演，演员阵容相当具吸引力。

话说在国际影展获奖的新锐电影导演长谷部香（北川景子饰），邀请郁郁不得志的编剧甲斐真寻（吉冈里帆饰）以15年前骇人听闻的“笹塚町一家杀害事件”为题材撰写剧本。当年，茧居宅男立石力辉斗（竹内凉真饰）于平安夜在家中刺死准备出道当偶像的妹妹立石沙良（久保史绪里饰）之后，放火烧房子，致使父母双双丧命，生还的他则被判死刑。

杀人案引出沉重社会议题

长谷部香找上跟自己一样都曾住在笹塚的甲斐真寻合作，导演童年时期还和立石力家有过一段渊源。两女在搜集资料的过程中，令人震惊的真相细节逐渐浮上台面，真寻的姐姐十多年前因交通事故不幸身亡，竟也牵扯其中。杀人或许是事实，重点不是谁是凶手，而是个中缘由，以及在表层之下加害者与被害者的真实模样。

运用悬疑手法从不同角度说故事，制造反转进而凸显人性，向来是日本文学和影剧作品所擅长的。《落日》以凶残杀人事件，牵引出虐童、家暴、霸凌、赎罪等沉重社会议题，不少情节引人深思。世人都只看到自己想看到的，而忽视事实的全貌。

杀人凶手立石力辉斗自小饱受家人凌虐奚落，众人眼里美丽纯真的妹妹立石沙良实则邪恶变态。童年创伤挥之不去的长谷部香意图透过拍摄电影还原事实，以获得救赎，找到活下去的力量。甲斐真寻一家多年来自欺欺人，佯装姐姐仍在世，皆因肇事者是好人，所以愤怒无从宣泄。

阴郁氛围透出一丝希望

原著作者凑佳苗是如此解读原作的——重生是《落日》主题。太阳沉落之后，虽然黑暗会到来，但太阳一定还会升起，人类就是周而复始在黑暗中迎接明天的到来。

伤痕累累的记忆或需一辈子方可愈合。但过去不可逆，无论如何总要往前走。所以尽管全剧笼罩在阴郁氛围之中，却还是透露出一丝希望。

北川景子（中）和吉冈里帆（右）扮演导演与编剧，为拍摄电影而调查15年前凶杀纵火案背后的家庭悲剧。（互联网）

现年37岁，已出道20年的北川景子在婚后有意识摆脱偶像的形象，频频挑战内敛复杂的角色，《落日》里表现中规中矩，演技层次尚待进一步提升。30岁的竹内凉真诠释杀人犯是迈向演技派的一次挑战，可惜戏份不算多，在已播出的3集未见太大的发挥。

近年成为日本男人心目中的“纯欲”女神吉冈里帆，在剧中的造型一言难尽，狐狸般的灵动气质荡然无存。反而虽已62岁却美艳依旧的黑木瞳，戏份不多，但每每出场都让人眼前一亮，留下深刻印记。