记者大声说：那些电视剧教我们的事

初出茅庐的新人，意志力有多强？《异能》中饰演赵寅成及韩孝周儿子的李正河，为符合角色吃个不停，在拍摄前增重30公斤。戏拍了一年，他也胖了一年。《假面女郎》的李寒星，在千人试镜中脱颖而出，看似风光，背后的代价却是因配合剧组长达四个月的试镜时间，她无法继续打工，只能花光所有积蓄。竞争激烈的娱乐圈，从不缺埋头苦干为梦想拼搏的新人。残忍的是，有多少人可以熬出一个出彩的角色，又有多少人的名字永远等不到一个发光的机会？——曾慧仪

台剧《有生之年》好多场景是家人之间的斗嘴，但我一点也不觉得吵。导演巧妙地在嘈杂的日常中，制造一种安静的反差，留白让观众沉淀。故事男主角吴慷仁在告别人世前回家看看家人，有一场戏他翻阅书籍想挖出金句写遗书，无意中听到父亲形容屋外的释迦果实虽长得丑，但在没施肥的情况下能结果已经不错。于是他写下：“有生之年，能够长那么大已经算不错了。”很多时候人一旦知足，也就豁然开朗了，这部看似描述怎么死的剧，其实是在教你怎么活下去。——李妙音

访问前甘草演员邬伟强，他说有一种“回到当年受访的感觉，很温暖”，也说和报馆的资深娱乐记者非常熟络，一一念出她们的名字。那个“前社媒”时代，艺人和记者有来有往，工作之余也建立友好关系，让在千禧年以后开始采访娱乐新闻的我相当羡慕。尤其看着社媒一天一天介入，成为记者和艺人之间的“最强小三”，感慨也无奈。有时觉得我好像变成硬要死缠烂打的人，所以谢谢邬伟强爽快答应受访，首次接受我的访问还亲切地侃侃而谈。——陈秋雁