萧歆霓首演女主角　诠释社恐大学生并献荧幕初吻

本地新生代艺人以多种造型上演一场烧脑的悬疑推理剧《熟悉的陌生人》。记者前去剧组探班时，发现演员们都经过“大改造”，五颜六色的假发、奇特的服装和妆容，差点就认不出谁是谁。

剧组为了体现主角天马行空的幻想，为演员准备了五花八门的服装造型，让他们上演“七十二变”。萧歆霓兴奋地说：“这绝对是我28年来最精彩的三个月！”

主持人出身的萧歆霓首次担任女主角，她接受《联合早报》访问时，身穿动漫风的警探服装，搭配黑色长筒靴和黑白相间的短假发。她在剧中尝试了各种各样的角色扮演（cosplay），从古装到英伦风，至少有10种不同造型，甚至还体验了吊钢丝，让从小就喜欢漫画的她很开心：“没想到这部剧能够满足我所有幻想！”

自认是“社牛”（喜欢社交的人）的萧歆霓，剧中的角色和自己的性格截然不同，是个有社交恐惧症的大学生，所以演绎的时候必须抛弃“萧歆霓”，她感慨：“感觉还蛮痛苦的。”

记者探班时，萧歆霓身穿动漫风的服装，搭配黑色长筒靴和黑白相间的短假发。（谢智扬摄）

萧歆霓不仅初任主角，还献出荧幕初吻，对象是台湾演员王硕瀚，两人在剧中扮演青涩的大学情侣。他们虽第一次合作，但关系非常融洽。她幽默分享，王硕瀚很讨厌榴梿，所以吻戏之前还跟他开玩笑：“我会吃榴梿哦！”但最后双方还是乖乖地使用漱口水，完成这场“小清新”的吻戏。

陈政序打破“乖乖仔”形象

同样身为主演的陈政序受访时身穿棕色工装服，头上还有两只看似狐狸的耳朵。他炫耀“小耳朵”说：“我可是唯一不用戴假发的人哦！这是用我的真发捏出来的。”

陈政序的角色是个看似没有烦恼，说话直来直往的“社交大王”，他笑说这和自己的个性大不相同：“我本身会想很多，所以如果我私下也有角色这样的性格，应该会很开心。”

陈政序身穿棕色工装服，头上还有两只看似狐狸的耳朵。（谢智扬摄）

他在这部剧中打破之前“乖乖仔”的形象，角色虽然开朗大方，但毕竟是个大学生，所以不能演得太幼稚。导演教导他，演的时候必须柔中带些张力。陈政序为此感到很苦恼，刚开始不知道怎么诠释这样的情绪而倍感压力，还让导演给自己五分钟消化。尽管如此，他希望以后能够跳出邻家男孩形象，尝试反派或是斯文败类的角色。

杨言花两个月背台词

剧中出现了新面孔，那是午言媒体的帅气小生杨言。看起来腼腆的他认为自己平日还挺外向和幽默的，周末的时候则喜欢宅在家里，做自己喜欢的东西。他分享自己平时喜欢弹吉他、剪片、看剧，还是泡泡玛特（Pop Mart）的收集者，几乎每个星期都会买一个。

杨言头戴蓝色假发、身穿帅气服装，在片场饰演萧歆霓的推理助手。（谢智扬摄）

杨言透露，因为少用中文，最大的挑战是在台词方面。有场主戏花了两个月的时间背词，老板许振荣和几名主演都有帮他。好在最后不仅将台词背顺，还因为熟悉而演得舒服。

他与记者分享，想趁年轻时在演艺圈这个行业多做尝试，“现在我想把中文、演戏、跳舞都搞好，也想学泰语，让自己各方面都变得更好。”