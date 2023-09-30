杨颖张嘉倪捧场Lisa疯马秀挨轰 徐娇开炮：性化女性

（综合讯）韩国女团BLACKPINK泰籍成员Lisa演出法国巴黎三大秀之一的疯马秀（Crazy Horse），性感尺度引起全球热议。29晚间首场开演，不少观众分享观看Lisa以最大尺度——性感内衣裤——演出，而非外传可能会“上空”登台。

Lisa疯马秀首演，队友Jisoo、Rosé为座上宾，西班牙歌手ROSALÍA也去看秀，晒出合照。

30日，中国网爆出女星张嘉倪、杨颖也前往看秀，但Lisa出演疯马秀在中国网民之间已引起极大争议、负评，连带去看秀的女星也被批评“舔韩”“看同类受辱”“为物化女性站台”“为色情站台”，但也有认为观看与否是她们的自由，也认为疯马秀邀Lisa演出真的达到宣传效果了。

BLACKPINK泰籍成员Lisa因登上“世界第一裸秀”巴黎疯马秀（Crazy Horse）演出，引起大批韩国、中国网民反弹，想不到女星杨颖、张嘉倪到场欣赏，引起不少网民炮轰，因此登上微博热搜。

除了网民发表两极评论，徐娇也成为首位开枪批评的中国女星。她30日评论：“我只看到被性化的职业女性”，引起网民支持叫好，直言“这才是正常人的三观”“宝宝你这么敢说，不要命了”“哇女神你好敢说，你是我的偶像”，并点名传去看秀的张嘉倪跟杨颖，直呼“读没读书高下立判”。不过也有人指出“外网都在夸”，只有中网在狠批，指出评价两极。