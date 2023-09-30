方展发面临时间挑战 剧集电影两头忙

2022年拍毕《医生不是神》后，本地艺人方展发已许久未出现在荧屏，不过，明年他将在新传媒新剧《时光倾城》出演黑帮头目。

方展发接受《新明日报》访问时说，他在《时》剧中饰演一个黑帮头目：“云翰佐在金尘建筑工作。他帮助公司从传统黑帮组织，转型成网络犯罪集团。”

询及这是否属于一次新尝试，有别以往所饰演过的角色？方展发却认为，《时》剧中的角色，与之前在《唐山到南洋》中，扮演的黑龙非常相似。

他说：“无论是黑龙还是云翰佐，都是受环境所逼成为坏人。不同之处可能在于，两部剧中他们求生存的目的有异。”

方展发也分享，在接拍这个角色时，面临了时间上的挑战，因刚好与另部电影拍摄碰上。

他说：“在准备拍摄《时光倾城》时，我同时在吉隆坡拍摄一部电影，虽然那部电影是客串演出，但时间对我来说还是非常紧张。”

至于是什么原因接下这个角色？方展发直言是被《时》剧本所吸引，也不吝啬表达对制作团队，尤其是监制兼导演黄光荣，还有编审及编剧陈钰莹的赞赏。

他说：“我曾和钰莹合作过《我的限量版》，感觉她的剧本非常独特且充满温情。再次和光荣合作也很有趣，他虽严格却能给很好的指导。”

方展发希望观众可以期待云翰佐的角色，透露剧集将涉及很多紧张的情节，“有爱、有恨、有情感，还有仇恨。”

剧中另一演员，也是久违复出的陈毓芸，她曾在近期采访中提到，很高兴能与方展发“继续未完缘分”，终于能一起工作。

不过，方展发却遗憾透露，两人对戏时刻并不多，但他也说，他与陈毓芸会有一场非常有趣的约会场景。

期望演绎女性化角色

《时》剧中，有些演员都是之前已合作多次，比如也有出演《医生不是神》的蔡琦慧，方展发就大赞剧组非常有趣。

他说：“每个人都喜欢一个好剧本，除了Desmond（陈泂江）和Paige（蔡琦慧）之外，文海哥、Elvis（曾文伟）和我都有许多令人难忘的场景！”

距离2023还剩下三个月，方展发透露没有特别计划，笑言“每天都在为了生存而努力”。但未来他希望尝试看看是否能演绎女性化角色。

方展发近期曝光度相对较低，平时没有拍戏或工作的时间，他坦言喜欢待在他的餐厅，呆在家里或去拜访朋友。