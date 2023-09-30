牵连代言艺人网红 传涉案2亿的JPEX案有何内幕？

一周前，张智霖和陈零九两名JPEX的港台代言人突然上了新闻，前者更被爆在港配合警方协助调查，据传诈骗案件涉及高达2亿新元。面对受害者讨说法的要求，两人各自对外声明，他们和JPEX早已经停止合作。

另一名涉案艺人，是马来西亚拿督女儿艺人庄思敏，有传她参与了投资，现在是受害者，但网上疯传一段疑似她教人开户，鼓励大家玩JPEX的视频，所以她又疑似是“抽佣者”。她日前从马来西亚回港，到商业罪案调查科接受调查。被媒体问“你会不会坐牢”时，她回：“神经病！”还强调“清者自清”。

香港警方19日在记者会公布时指出，JPEX找换店和网红做出虚假及误导陈述，大量宣传“低风险高回报”投资，这种带有诱导性质的宣传手法，也是令警方怀疑涉案者涉嫌触犯串谋诈骗的原因之一。

为此，警方除了请各艺人协助调查，还拘捕了多名网红。

麦玲玲“看错风水”躺枪

其中一名最大的网红是林作，他是港姐麦明诗的前男友，常靠出位言论吸睛，6月才因为言论不当被保险公司炒鱿鱼。被炒后，他开始声称自己是“炒币教父”，声称买币让母亲赚到大钱。9月9日，林作更花约5万新元在中环租了间办公室，开了一家叫“林作炒币”的店面。结果不到半个月，“林作炒币”就倒闭了，办公室里的东西被清走。18日，警方以“涉嫌串谋诈骗”逮捕了他。

24小时后他获释，便召开记者会，但对JPEX相关案情一律不答，只说自己还能“睡得着”、损失了不少等等。

林作翻车，让香港最有名的“明星风水师”麦玲玲也因“看错风水”躺枪。她受访时说，她看到林作的房间风水极差，最后不知怎么变成“她赞那个铺面全中环最好”。她坦言对投资非常保守，她完全不碰这类炒币投资，还说：“没人走出街会无端端捡到钱！”

另外，八卦杂志记者出身的陈怡，当了网红后曾大肆宣传JPEX。她被捕后获保释，立马蹭自己的热度，拍了一个视频叫“我在拘留所的一天，保释金一百万（港币，约17万新元）”。

名人背书 贪念作祟

到底港警在调查中的“JPEX”是什么？为什么能拉拢那么多明星、网红“入局”？

据了解，JPEX最初就是一个虚拟货币交易平台，比如大家较熟悉的比特币，可在此买进卖出。后来它衍生出一种“银行模式“，人们可以把钱存放进来，然后领取高息，只要把自己虚拟货币的密钥给平台，据说每年就可以得到年息19厘的利息，等于一万元一年后有1900元的收入，这利率显然可比高利贷。它还开发一个功能，自己发行虚拟货币JPC，类似银行自行推出的理财产品。

它的高利息看来如此可疑，却能吸引那么多人上钩，相信是因为它铺天盖地的营销手段，一直找各种名人背书。据说它还打入货币兑换商，通过商店店员来推广平台。在这种力度的营销之下，人心的贪念很难不蠢蠢欲动。

港媒采访了不少JPEX苦主，尽管当中有人看出这么高的利息很不对劲，但还是坚信自己可以幸运地在“出事”前抽身出来。

类似的骗局换汤不换药

这些年来，类似的骗局都是换汤不换药，但永远有人上当受骗。例如，1991年轰动全港的牛奶种菌案，一名澳大利亚人到香港开公司，代理瑞士化妆品牌333系列化妆品。这个化妆品公司产品需要酵母元素，于是套路开始了，投资者须向公司购买“酵母种子”，然后放入牛奶中一个月，产生的表面那层物质就是他们需要的酵母元素。

公司推出各档种子套餐，第一档的价格3万2000元港币，每个月公司会用5000元港币购买酵母元素，一年下来投资者的纯利润有2万8000元港币。许多人深信不疑，纷纷入局。最后公司宣布关门倒闭，售价3万多港币的酵母种子经过化验，原来只是脱脂奶粉。涉及金额高达350多万新元，老板锒铛入狱，投资者血本无归，只换来一屋子的臭牛奶。

之前泰国女星Pinky的母亲和兄弟，也曾在外汇投资名义下搞诈骗，对外宣称利润高达60%至80%。最后涉案金额超过6000多万新元，受害者近万人，Pinky也被泰国警方逮捕，只是受害者都已追不回自己的本钱。

每隔一段时间，似乎就会有金融投资诈骗出现。发展到现在，加密货币成了骗子爱用的新招。其实，所谓的投资，假设宣传口号中的高回报远超市场平均额，就可能有地雷了。没有人会嫌自己钱多，愿意无偿分享真正能赚钱的法子，想通这一点，或许就能看破许多骗局。此外，艺人也要爱惜羽毛，不要什么代言都接，不然出事的时候，就得用自己的生涯口碑作为代价。