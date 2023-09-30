陈奕迅北美巡演破华人纪录 中国场林夕“被消失”

（综合讯）陈奕迅由8月27日飞去纽约，到9月27日才返港， 一个月时间，到过纽约、多伦多、芝加哥、洛杉矶、旧金山、温哥华等美加六座城市，共演出六场巡回演唱会，近7万人看过他的演出，创下骄人成绩。在有些演唱场地，还破了华人的纪录。

他说过去巡演很赶，但这次去了一个月，只唱了六晚，当中有时间好好休息声带，又可以感受当地城市，与不少在北美生活的老朋友会面，所以挺开心，“我晚上很少出街，白天有时间就去看网球赛……没想过逛街，但竟然也买了几支网球拍。在芝加哥还迷上一种新运动，叫做pickleball（匹克球）……”

他最开心的是收到不少歌迷看完演出的留言，说入场听到好多从来没听过的歌，没有《十年》，没有《单车》.……但演唱会完了发现那些未听过的歌都好好听，现在歌单之中都是我的‘新歌’’。

网传压轴的温哥华门票卖得不是很好，演唱那天，陈奕迅于温哥华舞台上看着全场爆满的观众笑着感谢：“我知道啦，听说你们习惯买票买得好慢，我差点想不如取消吧。来到温哥华我就知道了，来到就不太想做事，天气又下雨， 整个人走路都慢……哈哈！”

五年没有出唱片的他也在舞台上宣布，就快发片了。“希望可以带到力量给大家，在大家经历过好多不好的事、压力和惊恐之后，可以一齐停一停，放松呼一口气， 抬头再看，原来还有路可以继续走……”演出完之后， 他也留在温哥华过中秋，跟当地好朋友叙旧。之后他将为10月的9场澳门演唱会做淮备。

林夕作词的歌曲 作词人“换名”

另外，陈奕迅原拟定12月在广州举办演唱会，之前有媒体报道，在广州当局公布的演唱会许可公告中，陈奕迅多首由林夕作词的歌曲，作词人全被改成其他人，对此主办方发出声明，承认重大失误，陈奕迅经纪人则表示取消这次合作。

陈奕迅12月将在广州举办巡演，日前流出提交审核的歌单中，多首由林夕填词的歌曲，竟然被改名为其他作词人，包含《K歌之王》《你给我听好》《爱情转移》《十年》等等。窜改行为曝光后，主办方“广州新辉文化”发出道歉声明：“由于操作不够严谨，发生重大失误。”陈奕迅经纪人则说：“审批文件上出现错误，是不能容许的，我方已与该主办方即时终止合作。”

据了解，有“香港词神”封号的林夕2019年因支持香港的反送中运动，遭到大陆全面封杀超过3年，此次主办方的道歉声明，和陈奕迅经纪人一番言论，都绝口不提林夕，引发网民不满。有媒体报道，林夕得知此事后仅说：“被除名也是一种光荣，人有所为，有所不为，这是我的执着。”