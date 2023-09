上周票房：张艺兴称霸 宋威龙发威

张艺兴主演的诈骗题材电影《孤注一掷》蝉联上周票房,两部新片入榜:好莱坞动作片《浴血任务4》冲上第二,宋威龙主演的青春校园片《念念相忘》排在第七。

宋威龙凭2020年的《以家人之名》知名度大开,却不见他乘胜追击巩固事业,有消息说他因合约纠纷遭经纪公司冷藏。终于在今年1月随着古装剧《君子盟》的播出解冻,他主演的《念念相忘》在中国抢攻七夕电影档,票房一天破4000万人民币(约750万新元),是同期上映《燃冬》的四倍。

之前我因为史泰龙大名,成家班设计动作,性感女星梅根福克斯(Megan Fox)及《浴血任务》的“老字号”,未看电影便给《浴血任务4》期待指数三颗半星星。观影后,此片的娱乐指数降成两颗星星。

本地观众用宝贵的时间及戏票钱继续支持《之前的我们》。这部小品没有大咖级演员,也没有先天票房保证条件,但上映一个月仍在榜上,还从上周的第九名晋升第六。《之》刻画东方优美玄异的“因缘”概念,导演拍出说不出来的痛,十分动人,还有很多隐藏在细节里的真挚情感,值得细品。

9月21日至9月24日票房排名



①(1)孤注一掷(No More Bets)

②(新)浴血任务4(Expend4bles)

③(3)威尼斯惊魂夜(A Haunting in Venice)

④(2)鬼修女2(The Nun 2)

⑤(5)私刑教育3(The Equalizer 3)

⑥(9)之前的我们(Past Lives)

⑦(新)念念相忘(Just For Meeting You)

⑧(6)忍者龟:变种大乱斗

(Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem)

⑨(10)奥本海默(Oppenheimer)

⑩(7)爆复(Retribution)