上周票房：张艺兴称霸 宋威龙发威

张艺兴主演的诈骗题材电影《孤注一掷》蝉联上周票房，两部新片入榜：好莱坞动作片《浴血任务4》冲上第二，宋威龙主演的青春校园片《念念相忘》排在第七。

宋威龙凭2020年的《以家人之名》知名度大开，却不见他乘胜追击巩固事业，有消息说他因合约纠纷遭经纪公司冷藏。终于在今年1月随着古装剧《君子盟》的播出解冻，他主演的《念念相忘》在中国抢攻七夕电影档，票房一天破4000万人民币（约750万新元），是同期上映《燃冬》的四倍。

之前我因为史泰龙大名，成家班设计动作，性感女星梅根福克斯（Megan Fox）及《浴血任务》的“老字号”，未看电影便给《浴血任务4》期待指数三颗半星星。观影后，此片的娱乐指数降成两颗星星。

本地观众用宝贵的时间及戏票钱继续支持《之前的我们》。这部小品没有大咖级演员，也没有先天票房保证条件，但上映一个月仍在榜上，还从上周的第九名晋升第六。《之》刻画东方优美玄异的“因缘”概念，导演拍出说不出来的痛，十分动人，还有很多隐藏在细节里的真挚情感，值得细品。

9月21日至9月24日票房排名



①（1）孤注一掷（No More Bets）

②（新）浴血任务4（Expend4bles）

③（3）威尼斯惊魂夜（A Haunting in Venice）

④（2）鬼修女2（The Nun 2）

⑤（5）私刑教育3（The Equalizer 3）

⑥（9）之前的我们（Past Lives）

⑦（新）念念相忘（Just For Meeting You）

⑧（6）忍者龟：变种大乱斗

（Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem）

⑨（10）奥本海默（Oppenheimer）

⑩（7）爆复（Retribution）