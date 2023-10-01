中华传统文化追求内敛与节制，表达爱意时千兜万转，甚至都没有“我爱你”这个词。当今社媒泛滥，网红热衷于无所不用其极地夸张运用语言，但他们不知道，语言也像抗生素，无论多么强大，用得滥了，最终只能让人毫无感觉，就像“美女”“小鲜肉”，就像“我爱你”！

香港和中国大陆合拍的《我爱你！》，却让观众重新体会到这句话原本应该蕴含的沉甸甸的情和意。更加让人欣喜的是，让我们多方位体验“我爱你”这句话魔力的人，是四个年龄加起来超过250岁的老戏骨。

近年来，亚洲电影不断聚焦于社会弱势群体，探究诸如身体残疾、心理健康，以及校园暴力等多元议题。这些题材获得越来越多关注，一定程度展现出社会发展的成熟度。中国导演韩延另辟蹊径，将镜头聚焦到一个相对隐蔽的弱势群体——老人的身上。

“时髦”老人仍被边缘化

中国与日本、新加坡一样，正在快速走向老龄化社会。作为无法被忽视的庞大群体，老年人的生活质量和社会参与度，对于整个社会的影响越来越重要。然而，社会在快速前行的过程中，早已将儿孙绕膝、慎终追远的传统观念撕得粉碎。家中长辈的老去，变成一个不得不应对的程序。至于老去的过程是怎样的？渐渐变老的过程中，除了为人父、为人祖之外，他们是否还有更为“私人”的情感需求？日新月异的社会让年轻人都应接不暇，眼花耳背、手脚笨拙的老人家要怎样挣扎跟上？类似的种种问题都没得到足够重视。

一般人会以体力衰减的程度来衡量老人是否弱势，不过是将“老”作为身体残疾的一类。对于老人面对生活方式的改变，社交能力的减弱，话语权的丧失等心理压力，往往被家人乃至整个社会忽略。

影片主人公之一的常为戒（倪大红饰演）是不太寻常的老人，他不仅活蹦乱跳，而且与时俱进，全力追赶着天天都在更新升级的社会，满口网络“时髦词”，不断向家人、朋友、世界证明自己不落伍。他尽量满足儿孙的所有要求，以显示自己“有用”“懂事”，换取“不会被抛弃”的感觉。那些看似新潮，实际是手足无措，貌似洒脱其实是在谄媚讨好的种种行为，都令旁观者深深感到心痛。然而换做是你，你能警觉到自己是在手足无措、谄媚讨好吗？

浪漫唯美vs执手偕老

中国的老人家面对黄昏恋时心态是万分复杂的，纯粹追随个人情感根本是不可能的奢望。韩延导演用温馨的手法，将常为戒和李慧茹（惠英红饰演）的恋情处理得相当“年轻”——浪漫而唯美。然而，这些老人家们不同的生活及文化背景可能带来怎样的冲突？社会和家庭又会给他们造成什么阻力？电影都未能有效论及。这种理想化的呈现让影片有时显得不太真实，就像时髦影视剧中那些美轮美奂的仙境一样。

《我爱你！》梁家辉（前）、叶童收敛的表演，能掀起观众澎湃的情感大潮。（互联网）

常为戒和李慧茹之间的情感纠结与矛盾显得过于小儿女情态。相较之下，山哥夫妇（梁家辉和叶童饰演）的执手偕老，情感层次更为丰富，自然也就成为更令观众动容的部分。梁家辉和叶童对情感的拿捏与处理恰到好处，恬淡收敛的表演却能掀起澎湃的情感大潮，让人佩服不已。

《我爱你！》是一部感人的影片，如果导演和倪大红能狠心去掉一些“炫技”与“讨好”，这部电影应该会更好。这部片触及到人类生命中最重要的一个命题：爱。无论身处哪个时代，无论是面对哪一个人，“爱”都是我们要静心思考与努力解答的。怎么去“爱”，不仅塑造着我们自己的人生，也影响着身边的每一个人。