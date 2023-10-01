新洗冤录（首播）

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上9.00

欧阳震华、邵芸、吕宇、赵一贝、常海波主演的网络电影，讲述法医宋慈和伙伴一起揭秘悬案真相，破除封建迷信的故事。大宋年间，钦州灵龙镇灾患频现，民间谣言乃蛟龙作祟，要将童男童女投入锁龙井喂食蛟龙，方能得享安宁。为了拯救爱人和百姓，仵作小宛请已金盆洗手的宋慈出山。前来查案的宋慈发现真相不如他想象中那么简单。

新加坡储备金揭秘

Singapore Reserves Revealed

8频道 晚上10.30

独家采访负责管理新加坡储备金的内部人士，节目揭示储备金的具体结构，投资全球范围的哪些资产，在这个城市国家保护和增长财富时，储备金如何扮演“隐藏性”的关键角色。

亨利休格的神奇故事

The Wonderful Story of Henry Sugar

Netflix 已上线

冒险喜剧电影。改编自Roald Dahl的同名短篇故事。Benedict Cumberbatch、Ralph Fiennes、Ben Kingsley、Dev Patel及Richard Ayoade演出。故事讲述一个富翁得知某大师有“闭目而视”的特异功能，他决定把这个能力练到炉火纯青，然后靠此诈赌。

凌晨三点钟：公司

Eazie TV应用·Thrill 晚上7.30

主演：刘益行、邓绣金、Batu Lim。盂兰时节，无视传统的职场新人第一天上班即祸从口出，得罪了办公楼的鬼魂。他值夜班时，连累同事一同经历许多诡异事件。