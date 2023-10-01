秦汉听妈妈的话 薪水加一倍

（台北讯）已到古稀之年的秦汉看清生命本质。他说：“每个人都会老，担心也没用”。

77岁的秦汉说比起怕老，他更怕病。育有一对子女的他喜欢旅游，女儿会陪着他到世界各地旅行，这种陪伴，他认为也是种孝心。儿子孙国豪平时会带着女儿探望他，让他含饴弄孙。秦汉说，现在心境比以前更洒脱自在，但若有优秀的影视作品及实境节目邀约，他不会排斥参与。

秦汉淡出大小银幕许久，近日为台湾第三届“旺旺孝亲奖”接受访问。他回忆，当年谨记母亲教诲，新人入行，戏未拍薪水就加一倍。

听妈妈的话

“台湾男神始祖”秦汉当年考上中影演员训练班，爱看电影的母亲告诉他，若有人要他签合同，就说“我考虑一下再回家商量”。后来，国联公司的李翰祥导演（《江山美人》《梁山伯与祝英台》导演）要签他当基本演员，他三个同行的朋友很快签约。秦汉想起妈妈的话回复对方：“我考虑一下。”

秦汉走到门口，制片经理为说服他马上给他加薪，说“你不要考虑啦，我现在把你每月薪水加一倍”。秦汉闻言还是那句“我还是考虑一下”便离开。

秦汉（右）当年在主演的电影《圣战千秋》英气十足。 （互联网）

最后是他三个同行朋友说要就大家一起做，硬是把他带回去签约当起国联基本演员。国联影业是李翰祥在1963年仿照好莱坞片场，在台湾所设立的电影公司，目标是与当时香港的邵氏兄弟及国际电影懋业（现在的国泰机构）抗衡。

秦汉（前排左二）童年时期与父亲及兄弟姐妹合影。（互联网）

父亲最疼他

秦汉本名孙祥钟，父亲孙元良是国民革命军陆军中将，参加过许多重要战役，是受世人推崇的抗日名将。秦汉忆及，小时他是父亲最宠爱的孩子，“父亲最喜欢讲的是《封神榜》，他懂孩子会着迷那些神仙鬼怪充满想像力的故事”。

他小时候对父亲充满尊敬，也听父亲说过战争的故事。“从他回忆录的书名《亿万光年中的一瞬》可察知，他几十年前便具有宏观的哲思，在浩瀚无边无际的宇宙中，人太渺小、太微不足道，连蚂蚁都不如。”

曾是养鸡人家

秦汉回忆说，当年母亲和外婆带着他先到台湾，父亲之后才与家人会合。1950年代的台湾，米油盐等都是配给的，大家生活都很艰苦。因家中吃饭的人多，他父亲就起了养鸡的念头，凑了钱买了鸡，心想就算卖不出去也可供家人食用，自供自足。

没想到遇鸡瘟疫都死了，后来他父亲申请退役，想去日本发展。父亲苦学日语，还想带9岁的秦汉同行，不过遭母亲反对。秦汉说：“父亲去了日本，我最大的靠山也没啦，那年我10岁，整个人浑浑噩噩，也不懂如何应对这种情况，也不懂如何梳理自己情绪或思想，到底还只是个孩子。”

秦汉小时候与父母合照。（互联网）

母亲“反宠爱教育”

父亲赴日后，外婆和母亲常对他施以“反宠爱教育”，常说绣花枕头“金玉其外，败絮其中”是不好的。她们鼓励她多读书，要充实自己，培养自己成为一个有气质有内涵的人。

秦汉说：“我外婆家世很好，也算是书香世家、受过教育，那个时代女性读过书的应不多，后来外公到英国中国大使馆当武官，母亲也在伦敦就读。老实说，孩子的我并不了解当时她们话中的意涵，但成年后，这些洗脑还真的发生作用，我当演员时很少照镜子，也不太花时间把自己弄好看一点，都不自恋，这些洗脑话真的将我制约住了，我应该算是听话的孩子。”