Lisa疯马秀 杨颖观秀传遭封杀 绯闻男友携母再捧场

（综合讯）BLACKPINK泰籍成员Lisa登上巴黎疯马秀（Crazy Horse），和脱衣舞娘妖艳共舞，中国女星Angelababy（杨颖）被目击现身会场外看似捧场。随后网民发现央视农村频道“央视三农”的微博删除Angelababy中秋晚会影片，疑似展开封杀流程。

Angelababy在2023年1月到香港观看BLACKPINK演唱会而挨轰，甚至被指辱华。这次又在巴黎看Lisa的疯马秀而可能翻车，她的粉丝爱之深责之切，在她的微博留言：“你疯了吗？去看疯马秀”，“哈韩哈疯了是吧？知道自己有多少小学生粉丝吗”，“这么哈韩去韩国发展吧”，“这件事如果是真的，你活该被骂”。

此外，也有网民引述“演出行业演艺人员从业自律管理办法”第八条“演艺人员不得出现以下行为”之“（四）组织、参与、宣扬涉及淫秽、色情、赌博、毒品、暴力、恐怖或者黑恶势力等非法活动”，呼吁官方对Angelababy做出处置。

一样被目击在疯马秀场外的张嘉倪也遭网民狠批“你能不能留在疯马秀别回来了”，“你在演女性互助的女主剧，却又去看这种把女性当玩物的色情表演，可悲，令人失望”。

网民翻出徐娇比基尼照讽刺她五十步笑百步。（取自徐娇微博）

徐娇被骂半斤八两

Lisa在9月28至30日一连三天五场巴黎疯马秀表演，《长江7号》的徐娇30日在微博评论：“我只看到被性化的职业女性”。

她的发文本来引起网民支持叫好，不过发酵一夜却掀起反效果。她被翻出2023年5月在微博分享的比基尼照，而被嘲五十步笑百步。网民讽刺她：“你穿的可不比Lisa多哦”，“蹭，你继续蹭”，“你可以穿这样，别人不许？”

绯闻男友带家人再捧场

Lisa与时尚豪门LVMH集团的三公子Frédéric Arnault屡传恋情。据报道，绯闻男友继Lisa第一场疯马秀后，第二场还带着哥哥和妈妈到场，而他只有在Lisa表演时才会鼓掌，完全为她而来。

Lisa表演疯马秀，绯闻男友Frédéric Arnault到场支持。（互联网）

报道也说，Lisa跳到一半，特别把绑在水晶胸衣上的黑色丝巾解下来，扔到他身上，挑逗意味十足。演出后，绯闻男友带着家人到后台去看Lisa。

28岁的Frédéric Arnault大Lisa两岁，是法国精品龙头LVMH集团主席兼执行长Bernard Arnault的儿子，也是全球首富。他目前担任瑞士制表TAG Heuer的执行长，也是BLACKPINK的粉丝，曾现身她们的洛杉矶演唱会，并与成员们合照。随后，他和Lisa传出绯闻恋情，两人在洛杉矶候机同框及宝格丽晚宴甜蜜互望照陆续曝光，再加上疯马秀带家人捧场，让绯闻恋情升温。

【更新】继BLACKPINK成员Jisoo和Rosé在演出第一天捧场，Jennie也被拍到10月1日入场支持的画面。据了解，Jennie因工作而延迟巴黎行程。她在台下反应热烈，只要Lisa出现就狂尖叫，给予满满支持。

Lisa的五场疯马秀场场爆满，台下更是巨星云集，“猫王”Austin Butler与名模女友Kaia Gerber）、歌手Rosalia、足球选手Isaiah Reid和饶舌歌手Tyga都前往“朝圣”。