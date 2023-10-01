中国国庆档电影票房 张艺谋《坚如磐石》赢陈凯歌《志愿军》

中国国庆档票房破10亿人民币（约1.87亿新元）！张艺谋“遥遥领先”，陈凯歌掉队了！

据灯塔专业版，截至星期六9月30日晚上10时，国庆档总票房（含点映及预售）达到10.13亿人民币（约1.9亿新元）。

张艺谋导演的《坚如磐石》以3.19亿人民币（约5974万新元）的票房领先，田羽生导演的《前任4：英年早婚》票房也突破3亿人民币（约5619万新元），位居第二。而此前备受关注的陈凯歌导演的《志愿军：雄兵出击》和邱礼涛导演的《莫斯科行动》已逐渐掉队，目前票房均未过2亿（约3746万新元），分别是1.79亿人民币（约3352万新元）以及1.17亿人民币（约2191万新元）。

《坚如磐石》（左）与《志愿军》。（取自互联网）

2019年开机拍摄的《坚如磐石》，直到今年国庆档才正式上映。影片由张艺谋导演，雷佳音、张国立、于和伟、周冬雨等人出演。张艺谋在电影首映式上表示：“这部电影的剧本是我对现代社会的一次深度反思，我希望通过它，唤起人们对社会的关注和思考。”

由陈凯歌导演，唐国强、张颂文、黄晓明、章子怡等人出演的《志愿军：雄兵出击》。影片以志愿军群像为主线，呈现了抗美援朝战争三年的恢弘史诗。据陈凯歌介绍，《志愿军：雄兵出击》是三部曲的第一部，将围绕中国人民志愿军入朝打响的第一、二次战役展开故事。随着战事发展，第二部里将会出现新的角色，如63军李想（朱一龙饰）、傅崇碧（吴京饰）、蔡长元（韩东君饰）等。

张艺谋和陈凯歌从1978年一同进入北京电影学院，到2023年国庆档正面交锋。这45年来，陈凯歌和张艺谋从相遇相知、合作拍电影、到各奔东西，在影坛上各展宏图或面临挫折，他们始终是双向并行，为中国电影而闪耀。而这次的国庆档相遇，是两人的第10次“交集”。