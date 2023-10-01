四国产电影入围金马创投

气势如虹！刻画校园霸凌、灵异习俗、失眠奇幻题材，多部国产片入围台湾金马创投，与40多部电影角逐创投“百万首奖”。

去年凭《芽笼》为台湾金马奖加持，导演邝子君今年又凭校园霸凌题材的电影《动物园》入围金马创投奖；另外两名本地导演——罗胜尝试与观众玩互动的电影《失眠镇》、张凯祥的《牵亡魂》也入围了金马创投奖。

除了《动》《失》《牵》三部片，由阿哥李国煌领衔，赖宇涵编剧兼演出，王国燊掌镜的《男儿王2》也入围了金马创投之WIP（已拍摄进行后制）类别，不过，《男2》与前三部角逐的奖项不同，但见本地四部电影在金马创投上闪亮起来，可喜可贺。

《动物园》先导海报。 （受访者提供）

《动物园》取材校园霸凌

《新明日报》曾率先报道邝子君携手梁志强拍校园霸凌电影，取名《动物园》，是子君试图将片中的学校比喻为“动物园”，学生展现了各类型动物特质，“影片会探讨学生自杀导因、自闭儿面临的校园霸凌，从社会学、心理学角度剖析时下年轻人的压力是什么？内心纠结与不满的又是什么。”

霸凌未必局限于肉体蹂躏，邝子君认为心灵创伤比起肉体疼痛带来的伤害更难痊愈，梁导为《动》提供故事意见，演员待定，《动物园》希望筹集拍摄资金，预计明年下半年开拍。

《失眠镇》导演罗胜（左起）、堂堂映画创办人周伟堂与《牵亡魂》导演张凯翔。 （受访者提供）

《失眠镇》与观众互动形式展现

本地导演罗胜以《失眠镇》入围金马创投，值得一提的是，《失眠镇》与香港方联合制作，将采用与观众互动的形式展现，观众能透过游戏，主宰片中人物的命运与生死，印象所及，《失眠镇》应是本地第一部采用互动程序呈献的剧情片！

《失》片是在冠病期间，罗导与堂堂创办人周伟堂以及团队一起构思的故事，影片带奇幻色彩，内容描写一名作家进入了“失眠镇”，身为《失》监制与制作人的周伟堂补充，《失》筹备三年多，原本想拍成电视剧，但后来发现将《失》拍成互动电影，更符合影片目前的定位。

“《失眠镇》中的人物受困在固定空间，生活由他人主宰，通过逃生闯关形式才能挣脱牢笼，影片以互动形式展开，是一个蛮新的拍摄概念，与传统电影完全不同。”

《牵亡魂》先导海报。（受访者提供）

《牵亡魂》抓交替灵异故事

本地导演张凯翔的鬼魅片是《牵亡魂》，《牵》是张凯翔与IFA Media制作人黄乙馨、陈泰玮的合作，对于入围，首次执导鬼魅片的张导表示“开心了半天”。

有关《牵亡魂》，张凯翔透露：“是一个有关‘抓交替’的台湾习俗，一对双胞胎姐妹，妹妹一天发现姐姐忽然跳楼身亡，悲愤莫名，欲查出姐姐真正的死因，却发现姐姐坠入了‘抓交替’......”

所谓“抓交替”就是一个民间灵异习俗，意外身亡者必须在发生意外之处抓一个人当“替身”才能去投胎转世......

《牵亡魂》片长90分钟，拟邀台湾年轻女星参与，拟拍成“桌面电影”，具备电影的拍摄规格，安排在串流平台播映，张导表示：“由于平台属性，这样的电影更着重说故事的方式、演员的表现，也更能尺度大开。”他希望做到一镜到底让人看得毛骨悚然！

首部电影作品即入围金马创投，张凯翔戏言“运气好”。问起拍摄日期，张凯翔表示：“预计在明年农历七月推出，我有近一年时间准备开拍。”与导演邝子君、罗胜一样，张凯翔也将于11月飞往出席台湾金马创投，希望寻求电影投资方。