日网选最美陆剧女演员 十大不见杨颖杨幂

（综合讯）日本网站《大家的排名》近日举行“最美陆剧女演员”票选，Angelababy（杨颖）和杨幂不在十名以内！看看日本网民心目中，哪个中国女星最美。

虞书欣凭《苍兰诀》出位。（取自虞书欣微博）

10。虞书欣

27岁的虞书欣凭2022年播出的《苍兰诀》中，“小兰花”角色知名度大增，还获封“95后四小花旦”之一。她今年传出和年长17岁的吴建豪恋爱。

杨紫原是童星，现在是一线女星。（取自杨紫微博）

9。杨紫

30岁的杨紫童星出身，以都会剧《欢乐颂》引起关注。她的最新电视剧是和张晚意及邓为领衔主演的古装剧《长相思》。

李沁的代表作品是《白鹿原》和《守望的天空》。（取自李沁微博）

8。李沁

33岁的李沁曾出演《楚乔传》《如懿传》和《庆余年》等古装剧。她在2021年主演的《锦绣南歌》成为中国首部获得国际艾美奖最佳电视剧的剧集。

白鹿曾出演《半是蜜糖半是伤》。（取自白鹿微博）

7。白鹿

29岁的白鹿和罗云熙主演的都会爱情剧《半是蜜糖半是伤》2020年播出时打破爱奇艺开播纪录。

鞠婧祎原是女团歌手。（取自鞠婧祎微博）

6。鞠婧祎

29岁的鞠婧祎以大型女团SNH48出道，2016年出演《九州·天空城》转战戏剧圈。她近期也主演电影《粉墨江湖》，电影已经杀青但未定档。

赵露思今年主演的《偷偷藏不住》话题不断。（取自赵露思微博）

5。赵露思

24岁的赵露思2017 年参演古装言情剧《凤囚凰》从而进入演艺圈，之后主演《传闻中的陈芊芊》《长歌行》也获得广大关注。她今年的热门作品是和陈哲远主演的《偷偷藏不住》，话题不断。

沈月是陆版《流星花园》的杉菜。（取自沈月微博）

4。沈月

26岁的清新女神沈月2017年出演首部网络剧《颤抖吧，阿部！ 》进入演艺圈。她也是陆版《流星花园》的女主角杉菜。其他作品包括《致我们单纯的小美好》《我的反派男友》《正好遇见你》。

赵丽颖是当红的一线中国女星。（取自赵丽颖微博）

3。赵丽颖

35岁的赵丽颖2011年以《新还珠格格》中晴儿一角开始获得关注，2015年主演《花千骨》成为首部中国突破200亿网络播放量的电视剧。她之后的《青云志》《楚乔传》《知否？知否？应是绿肥红瘦》也相继成为2016、2017和2019年的网络播放量年冠。

她有一部新剧《与凤行》待播，目前在拍摄电影《虎狼之路》。

迪丽热巴参与陆综《奔跑吧》赢得人气。（取自迪丽热巴微博）

2。迪丽热巴

31岁的迪丽热巴的热门电视剧包括《三生三世十里桃花》《长歌行》和《你是我的荣耀》。她也在综艺节目《奔跑吧》的加持下，成为中国顶流女星。

刘亦菲是迪士尼电影《花木兰》的主角。（取自刘亦菲微博）

1。刘亦菲

36岁的刘亦菲主演的作品《天龙八部》《仙剑奇侠传》《神雕侠侣》和《去有风的地方》，可以说部部都是经典。她在2017年被迪士尼选中担任真人版《花木兰》女主角，成为第一名主演公主系列电影的亚洲演员。她还有两部电视剧待播：《一曲三笙》和《玫瑰故事》。