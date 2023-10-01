郑少秋大女儿传美国轻生 教会呼吁他出面处理后事

（综合讯）76岁港星郑少秋与“肥姐”沈殿霞及现任老婆官晶华的三角恋曾备受热议，但其实他在那之前，还曾与卢慧茹生下一女郑安仪，但父女已失联许久。

据香港媒体《香港01》报道，55岁的郑安仪被教友发现在美国南加州的寓所内轻生身亡，教会呼吁郑少秋赶快联络他们，以处理郑安仪的后事。

教友表示上月底发现郑安仪失联，担心她发生意外而报警求助，警方到她家破门而入，才发现她在家中轻生身亡。教会于当地时间9月30日早上为她进行了追思弥撒，但因为一直找不到她妈妈卢慧茹，因此呼吁郑少秋尽快联络教会，为郑安仪办理后事。

据悉，郑少秋出道前在演员训练班认识并与卢慧茹恋爱三年，女儿郑安仪于1968年出生。他与卢慧茹分手后，女方便带着女儿离开他。郑少秋曾提到大女儿郑安仪，透露两人已经没有联络，对他来说是个遗憾。他当时说︰“我很多年前供她读大学（指付学费），但供完之后已没联络。现在如果在街上遇见，也不知道认不认得。”

郑安仪从小跟着妈妈生活，与父亲郑少秋已经失去联络多年。（互联网）

根据YouTube频道“Smart Travel”，郑安仪因母亲的缘故，从小就跟郑少秋断联，除了大学学费外，生活费等都是由母亲负担。她长大后对父母当年分手一事表示理解，也不再恨郑少秋，还曾在郑少秋到美国拉斯维加斯做秀时，到后台与父亲见面。由于家庭因素加上自身陷入三角恋，郑安仪一直生活得不开心，很可能是她走上绝路的原因。

生活遇到困难，可拨以下热线求助：

■妇女行动及研究协会（AWARE）1800-777-5555（妇女援助专线）

■新加坡援人机构热线（SOS）：1767（24小时）／关怀短信（CareText）：91511767

■关怀辅导中心：1800 3535 800

■心理卫生学院：6389-2222 （24小时）

■新加坡心理卫生协会：1800-283-7019