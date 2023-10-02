救火剧千篇一律 消防员例必爱上所救女主？

他从火光中走来

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照亮你

可上腾讯视频应用观看

不久前台湾屏东工厂发生大爆炸，造成包括4名消防员在内的9死、107伤、1失联的严重事故，消防员的工作风险再度成为讨论话题。刚好最近，中国大陆接连推出以消防员为主角的剧集——这里简称消防剧，也在对岸形成热门议题。

有趣的是，拍消防剧的人仿佛都有默契，最近几部都把这个题材拍成了偶像剧。为了知道哪部好看，我走进了一场场的火光中。

40集的《他从火光中走来》改编自耳东兔子的同名小说，讲述黄景瑜拥有过人的消防技巧和丰富的消防经验，是某特勤站站长。他被选中成了一档科普消防知识的真人秀中的教官，偶遇多年前从火场中救下的舞蹈演员张婧仪 。当老中青三代消防员们在火灾、地震、空中救援等灾情救援中通力合作之时，逐渐深入了解彼此的男女主角，也将面临最危险的森林火灾。

《他从火光中走来》的张婧仪（左）被黄景瑜拯救后，两人展开一段情缘。（互联网）

一样男帅女美

看第一集，男女主角外形都符合偶像剧要求，尤其黄景瑜长得阳光自然，不会“过分”好看，更像一名消防员，这点跟其他消防剧相比，也特别加分。开场带出男主的工作挑战，真实、流畅。不过整集下来，中规中矩，没有什么记忆点，好像不看也没事。还有男女主角的人设是女方对男方充满好感，但男方却因深知自己职业的危险而不愿靠近，这有多老套啊，所以消防员都不敢娶老婆了吗？

36集的《照亮你》根据筱露的小说《时光如约》改编，在江苏卫视、腾讯视频首播，讲述十年前消防员陈伟霆在一次地震救援任务中救出女孩章若楠，为安抚对方应下“十年之约”。十年后章若楠成为新闻记者，在市消防救援支队组建搜救犬队伍时，以国际训犬师身份成为队里的搜救犬训导员，与市消防救援特勤大队站长兼搜救犬分队队长的陈伟霆重逢，但他已不记得她了。

一样是男帅女美，通过偶像剧的基本检验。男女主角重逢，一方牢记彼此一方却已忘记，为剧情开展留下悬念，但观众都知道两人接下来将“如约”上演一场浪漫的爱情故事。而且，不同的是结局轮到女方来拯救男方。又因为有搜救犬的戏份，多了动物萌态，看点也提高了。剧中关于消防员摘除路边的野马蜂窝，帮被卡在栏杆的老大爷脱困，还顺带帮忙抓鸡，鸡飞狗跳场面让沉重的火场戏略添趣味，但也不算新鲜。

在《照亮你》，陈伟霆（左）与章若楠重逢时已忘记对方，却不知道自己被对方牢记着。（互联网）

难忘经典《烈火雄心》

不过2023年最爆的消防剧大概非杨洋的《我的人间烟火》莫属了。他和王楚然长相也如金童玉女，可是开场杨洋老是憋着一张黑脸，感觉对观众不太“友善”。我看了两集就想弃剧，但听说后来杨洋表现得很油腻，和女主的互动也因为人物性格翻车上了热搜，才一直挖出片段看看有没有收获。

消防剧有什么好看？我先表态，这些年我只有一部经典——TVB的《烈火雄心》，最爱的是王喜、钱嘉乐、郑敬基的手足情。消防员题材的影剧，大多是展现主角的刻苦训练和英勇救援，几乎千篇一律；灾难场面烈焰火光，一片混乱，视觉上不好看，这些都是我看消防剧的障碍。剧情条件受限下，我认为好看的消防剧一定是胜在人物塑造不一般，当然也有剧集单单凭着演员颜值而吸引某些群众。

看看近期这几部剧，不难发现编剧都技穷了，故事无甚新意下，赌注只能全押在主角身上，剧情只好安排他们救火谈恋爱……一定要相比的话，或许《我的人间烟火》还稍好一点，因为它尝试突破。比如它没有让救火员爱上他所拯救的女孩，只是当中出现手法错误，最后被骂出圈。但至少它有尝试的勇气，对吧？