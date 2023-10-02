没想过跨界当歌手 李钟奭挑剧本自有一套基准

上次来新展现歌喉，这次则是秀舞技？

34岁韩国男星李钟奭（Lee Jong Suk，前译李钟硕）将于10月4日（星期三）在The Esplanade Theatre举办“Dear.My With”新加坡粉丝见面会。这是他继2016年后，时隔七年再次来新会粉丝。他接受《联合早报》电邮访问，谈及即将来新的心情时说：“对等待我这么久的粉丝们感到既感谢又抱歉。希望透过这次的机会创造珍贵的回忆，也想亲口向粉丝说‘好想念你们’。”

尽管上一次访狮城已经是多年前的事了，但那次短暂的旅程仍让李钟奭对新加坡留下深刻的印象，“新加坡是个美丽的城市。我听说植物园是历史很悠久的花园，所以我想去那边走走。我也想要漫步在小巷之间，看看这城市不同的角落。”至于美食清单，李钟奭与其他韩星的口味一致，对辣椒螃蟹情有独钟。

2021年退伍的李钟奭在被问到服完兵役后生活上有什么变化时，笑言：“确切感受到自己变老了。”他补充自己最近能明显感受到体能变差，所以会开始吃一些保健品，也更努力做运动来维持健康。

被演技耽误的唱跳歌手



此次巡回见面会2023年7月自香港开启，途经多个城市后来到新加坡。在前几场的见面会上，李钟奭化身被演技耽误的舞者，BTS的“Dynamite”、NewJeans的“Hype Boy”等，男女团的舞曲都难不倒他。模特儿出身的他没有舞蹈底子，练舞时心情如何？李钟奭坦言，他相信粉丝看到他舞蹈会很开心，他是抱着这个想法而准备的。“和以前相比，我可能看起来比较游刃有余，但那是装出来的，我在台上跳舞时依旧非常紧张。”

问李钟奭有没有意愿往唱跳歌手或偶像的方向发展？他的回答是——“没有要当歌手的想法！（坚定）”尽管是文字回复，他的答案却还是让记者噗嗤一笑。斩钉截铁的语气加上感叹号，还特别在句子后以括弧注明“坚定”两个字，表达自己没有想要转行的决心，非常可爱。

作品叫好叫座 被封“最会挑剧本的男人”

从早期的《学校2013》《听见你的声音》《匹诺曹》《W—两个世界》《当你沉睡时》《罗曼史是别册附录》，再到退伍后的《黑话律师》（也称《绝命辩护》），李钟奭的作品总是叫好又叫座，甚至被网民封为“最会挑剧本的男人”。这么高的成功率，挑剧本有什么秘诀？李钟奭指比起故事，他往往更容易被角色的魅力吸引，“我比较在意那个角色是否能引发观者的好奇心，同时感动大家的心。”

迈入出道第13年，接下来想要尝试哪种角色？李钟奭说，想尝试演之前没试过的职业。此外，虽然出道至今一直没有勇气去尝试历史剧，但他最近却逐渐对这类型的作品感兴趣，“无论是什么作品，我想如果是粉丝会喜欢的，我都有勇气去挑战。”