郑少秋现任妻子回应港媒长女轻生一事

（综合讯）76岁港星郑少秋的长女郑安仪10月1日传出轻生消息。对此，郑少秋的现任妻子官晶华首度发声，回应香港《东网》：“我们在了解处理中。”

【更新】官晶华10月2日下午再次回应港媒：“我们在处理中，秋哥心情未平复。据我们了解，Angelina（郑安仪）的母亲健在，身处温哥华，昨天有亲友透过电话联系上，号码已转交给教会。因为牵涉到美国法律问题，Angelina的房子车子财产问题，她是她的合法权益人，所以希望她母亲出面亲自处理。而其他殓葬问题，如得她允许，我们会尽力帮忙！”

香港资深男星郑少秋过去曾谈过多段感情，并和3名不同的女性生下4个女儿。郑少秋大女儿郑安仪是和卢慧茹所生，但两人并未结婚，交往3年生下女儿后就分手，卢慧茹便带着女儿远走他乡。对于与卢慧茹的过去，郑少秋多次在访谈中表达了懊悔和自责，虽然替女儿一路支付学费到大学，但始终没有联络，直到多年前他到拉斯维加斯演出，父女才得以相见。

郑少秋在法律上的第一段妻子是女星沈殿霞，也是他最为人所知的一段感情。据悉女方家人曾极力劝阻，但沈殿霞为爱不顾一切，两人1985年结婚并生下了女儿郑欣宜，但婚姻仅维持3年就结束，也让他被贴上负心汉标签。

在和沈殿霞离婚后，郑少秋隔年就和台湾女星官晶华结婚，婚后生下2个女儿郑咏恩和郑咏曦，一家人相当低调，两个女儿没有像父母一样进入演艺圈。先前传出郑欣宜与郑咏恩闹不合，但误会随着时间解开，同父异母的姐妹俩关系越来越紧密，不仅一同为郑少秋庆生，还多次一同出席各种活动。

郑少秋（中）与女儿郑欣宜（左）及郑咏恩。（互联网）

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