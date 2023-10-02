61年“杰尼斯”将走入历史

（东京讯）创立61年的日本杰尼斯事务所将走入历史。

因前社长约翰尼喜多川被认定横跨数十年性侵多名练习生，这座偶像王国星期二（10月2日）宣告瓦解，原有的杰尼斯（Johnny’s）改名为“SMILE-UP.”公司，专门补偿受害者。社长东山纪之将另建立代理经纪公司，原本的杰尼斯艺人及团体将自立门户成立事务所，和此代理公司签订业务合约。

杰尼斯事务所第二次的记者会上，东山纪之、井之原快彦及法律顾问现身面对媒体。东山纪之开门见山表示，杰尼斯确定解体，未来将成为专门赔偿受害者的单位。公司新名“SMILE-UP.”对粉丝来说并不陌生，正是源于2018年发起的公益企划“Smile Up! Project”。公司预计于10月17日开始更名。

东山表示，“目前的杰尼斯事務所将只进行赔偿，以帮助那些受到伤害并仍在遭受痛苦的人。我们将设立一个由3名律师组成的委员会作为受理窗口。目前有325人要求赔偿。我们希望从11月开始进行赔偿。未来，我们将请临床心理学家等专业人士提供支持，确保能够与受害者紧密配合。”

另外，综合日媒报道，多位关系人士透露，V6成员冈田准一（Junichi Okada）也有计划将于11月离开杰尼斯事务所。他于1995年以偶像团体V6一员出道，V6于2021年解散后，成员森田刚随即宣布退社。三宅健也于2023年离开，加入前杰尼斯副社长泷泽秀明成立的新公司“TOBE”。传冈田将跟上他们的步伐，在11月退出待了28年的杰尼斯事务所。

【更新】杰尼斯宣布，冈田准一将于11月30日退社。据悉，他是因已故社长约翰尼喜多川的性侵风波而做出此决定。