日本动作明星仓田保昭之女 携女星来新拍片

日本武打男星仓田保昭爱女携旗下女星矶优貴乃来新拍动作短片《18》，将“打”遍阴曹地府十八层地狱！

《18》由本地“怕输之父”刘夏宗担任影片总监，金马动作指导冯推守担任动作设计，项目策略伙伴则是Aux Media。最令人瞩目的是，《18》的女主角是长得浓眉大眼的日本新晋女打星矶优貴乃，其经纪公司老板更是赫赫有名，他就是“交手”过众多港台巨星的日本动作明星仓田保昭！

《新明日报》记者星期天（10月1日）到摄影棚采访，见到仓田保昭的爱女仓田奈奈。仓田奈奈的气质很好，英语说得不错，略懂华语与广东话，她向《新明日报》透露：“我父亲（仓田保昭）能说流利的广东话，母亲也能说。”

父亲是武林高手，仓田奈奈也非省油灯，她苦练五年空手道，但并没持续练功，“我更喜欢唱歌、跳舞”。尽管如此，外形带知性美的奈奈对从事幕前工作兴趣缺缺，致力于帮父母亲打理公司经纪业务。

问起仓田保昭，仓田奈奈笑说父亲平日生活日常自律，不烟不酒、练功不间断、清晨5点30分便起来锻炼身体，天天如是，不健康的食物不碰。

问起仓田保昭给予奈奈哪些言谈身教，她很认真地思考了一下，缓缓吐出：“我想到一个‘敬’字，我父亲一生敬业。”

仓田保昭（左）与李小龙，惺惺相惜。（互联网）

仓田保昭曾赠李小龙双截棍

与一代巨星李小龙惺惺相惜，其爱女亲口证实，父亲曾赠予李小龙双截棍！

仓田保昭是第一个闯进港台影坛的日籍明星，拥有空手道五段、柔道三段、合气道两段的他，合作过的巨星不计其数，从早期张彻电影的姜大卫、狄龙、刘家辉，到后来成龙、洪金宝、李连杰等等。

问起仓田奈奈最爱父亲哪一部电影的动作场面？她想了想，说：“父亲在《精武英雄》与李连杰对打那一段精彩绝伦、还有跟成龙、洪金宝在电影中的动作场面也很好看，我都看了好几次。”

其实，“打”遍港台英雄，却无缘一会李小龙，对仓田而言颇为可惜。

据证实，仓田保昭与李小龙私交不错，仓田早在70年代飞港发展，已与李小龙结识，两人交流武学，英雄重英雄，仿如宝剑赠英雄，仓田保昭也送了李小龙一支双截棍。

奈何李小龙英年早逝，这对“武”友始终未有机会在银幕上“打”个痛快。

矶优貴乃（左）与经纪人仓田奈奈。（庄耿闻摄）

矶优貴乃习武11年

仓田奈奈引荐来新拍戏的女星矶优貴乃现年28岁，习武11年，擅长拳脚功夫、武士刀，现场所见，她的腿功可不是盖的、刀术出手凌厉，她透露自己成功通过试镜才能加入仓田保昭公司。

矶优貴乃在《18》中担任女一，难掩兴奋，首次来新，狮城美食当然不放过，她甜笑说：“我吃了海南鸡饭、还有肉骨茶！”

记者问她，相信灵异民俗中的“十八层地狱”吗？她点头表示相信鬼神之说，但笑言在日本人眼里只有天堂与地狱区分，日本地狱没有“楼层”。

刘夏宗：望《18》拍成电视剧 邀仓田保昭来新开打

《18》先拍短片抛砖引玉，“怕输之父”刘夏宗望拍成《18》电视剧，邀仓田保昭来新演出！

《18》讲述少女醒来发现自己身在地狱，决意闯关“打”遍阴间的妖魔鬼怪，故事以虚拟背景打造，为《18》当“魔王”的则是“杀气很重”的武术指导冯推守。

《18》片长八分钟，将于年底推出。刘夏宗笑说：“我希望能将《18》拍成电视剧，邀得仓田保昭前辈来新开‘打’。”